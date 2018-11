La oposición aprueba la licitación conjunta del proyecto y obra de la pasarela de 'Los Lirios'

Publicado 08/11/2018 19:02:46 CET

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Municipales de la oposición del Ayuntamiento - PSOE, Cambia Logroño, Ciudadanos y PR+- han aprobado, a través de una moción, presentada por los socialista, para la licitación conjunta del proyecto y obra de la pasarela de 'Los Lirios'. El Partido Popular se ha abstenido.

Los moción debatida, defendida por el concejal del PSOE, José Luis Díez Cámara, ha sido enmendada por Cambia Logroño y Ciudadanos. Junto a esta propuesta, se ha abordado una modificación de créditos que, entre otras cuestiones, planteaba, una vez que se ha iniciado el expediente de resolución del contrato con la empresa que iba a redactar el proyecto de la pasarela, un concurso de ideas. Los partidos de la oposición, sin embargo, no han respaldado esta modificación.

Tras el debate, ha tomado la palabra la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, quien ha recordado a los grupos políticos que de no apoyar - como así ha sido- la modificación de crédito supondrá "boicotear" y "paralizar" la pasarela, ya que esta medida dotaría de presupuesto al proyecto.

Además, la primera edil ha recordado que a día de hoy "no hay disponibilidad" de los terrenos donde se ubicará la obra, que pertenecen a la Diócesis, así como que la competencia de la misma es del Ministerio de Fomento, que "ante su negativo, hizo que el Ayuntamiento la asumiese". En este punto, ha pedido al resto de grupos, especialmente al PSOE, que "si está tan preocupado por este asunto, pida al ministro de Fomento, que está hoy en Logroño, que la financie".

En parecidos términos se ha expresado la concejal de Hacienda, Mar San Martín, que para reclamar el apoyo de la modificación de crédito - que contemplaba 80.000 euros para asistencia técnica de un concurso de ideas-, ha aludido a que si no salía adelante "nos quedamos sin partida, y sin partida no hay proyecto, y sin proyecto no hay pasarela". Además, ha indicado que la propuesta del concurso "es la fórmula más ágil y más viable para construir la pasarela".

FÓRMULA "MÁS ÁGIL"

A continuación, se ha pasado a debatir la moción del PSOE, enmendada por Cambia Logroño y Ciudadanos, por la que se pedía, entre otras cuestiones, la licitación urgente conjunta del proyecto y obra de la pasarela, además que si pudieran fueran los técnicos municipales los que asumieran el proyecto, y si no era posible se . Díez Cámara ha dudado de que el concurso de ideas fuera la opción "más ágil", al tiempo que ha recordado que desde 2014 el Equipo de Gobierno lleva sin ofrecer soluciones a dicha actuación.

De hecho, ha calificado de "injustificado, falto de motivación e innecesario el cambio de giro del Gobierno municipal del PP al convocar ahora un concurso de ideas, que solo conlleva un incremento del gasto público y que provocará que se alargue la construcción de dicha pasarela".

Por su parte, el portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, ha criticado al Equipo de Gobierno ya que "nunca ha tenido intención de hacer la pasarela", ya que desde 2011 "llevan mareando a los vecinos" con esta infraestructura.

Su homologo de Ciudadanos, Julián San Martín, ha asegurado que la licitación conjunta del proyecto y obra, que ha definido como una especia de "pasarela en mano", llegaría a "rebajar en un año" los plazos a lo que sería el concurso de ideas.

En este punto, ha apelado a la "agilidad" en la realización de la obra, puesto que "es una cuestión de seguridad" para los vecinos de 'Los Lirios'.

El portavoz de 'Cambia Logroño', Gonzalo Peña, ha criticado el "giro imprevisto" del Equipo de Gobierno al plantear un concurso de ideas para la pasarela, así como ha reclamado que "digan la verdad" en relación a esta infraestructura.

El concejal de Movilidad Urbana, Francisco Iglesias, ha calificado de "mentiras" y utilización "torticera" de la oposición de actuaciones sobre esta obra, al tiempo que les ha criticado por "no haber ofrecido soluciones". Ha señalado que de hacer una licitación conjunta "estaríamos en manos de la constructora" y de realizarse con un concurso de ideas podría ser un proyecto conjunto.