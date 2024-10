La oposición parlamentaria considera que el presupuesto de Galiana "no mejora la educación pública riojana"

La oposición del Parlamento de La Rioja -PSOE, VOX e IU-Podemos- ha criticado la comparecencia del consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, quien ha desgranado las principales líneas de su presupuesto para el año 2025. En concreto para el PSOE, estas cifras "no crean nuevas plazas públicas", IU considera que "no mejoran la educación riojana" y por parte de Vox esperan que aborden "el adoctrinamiento en las aulas".

Tras la intervención del consejero Alberto Galiana, el diputado socialista, José Ángel Lacalzada, ha asegurado que estos Presupuestos "tienen un único objetivo; hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza en La Rioja desde los cero años, hasta el primer curso de la Universidad". Es una medida "que podríamos compartir, pero el problema es que esa gratuidad se realiza sin ningún criterio de carácter social, ni progresividad".

Además critica que "el PP destina ya 70 millones de euros a conciertos educativos, dirige 750.000 euros para el cheque de bachiller y casi 1,2 millones a la gratuidad del primer curso de la universidad". El diputado socialista ha asegurado que estos incrementos "se hacen a costa de ir poco a poco reduciendo la financiación para la educación pública riojana".

Como ha indicado "estamos ante el Presupuesto del no; no a crear nuevas plazas públicas y no a avanzar en la creación de una buena Red de Escuelas Rurales Públicas".

José Ángel Lacalzada también ha denunciado que este Presupuesto "demuestra que el Gobierno no va a aumentar las becas de comedor escolar, cuando tenemos los menús escolares más caros de España". Por todo esto, el diputado socialista ha asegurado que "estamos ante el peor Presupuesto en materia de educación en los últimos años". Son unas cuentas públicas "que sólo benefician a los más privilegiados".

"PRESUPUESTO ESCASO"

Por parte de IU, el diputado, Carlos Ollero, ha criticado que el presupuesto presentado por Alberto Galiana en Educación "es un presupuesto escaso que no se puede considerar social".

"No es una prioridad de este Gobierno la educación, mejorar los problemas educativos que existen en nuestra comunidad autónoma".

Como ha indicado tras conocer en detalle los presupuestos, "sí que es cierto que el presupuesto crece un 3,5% en un contexto de mucha expansión económica y con un crecimiento general de los presupuestos del 7%. Entendemos que la educación no es una prioridad de este Gobierno y además el presupuesto está muy volcado con favorecer a la educación privada".

"Todas las subidas más importantes se refieren a favorecer la educación privada a los centros concertados en todos los niveles", critica Ollero.

La apuesta por el Gobierno del Partido Popular "es privatizar toda la educación de 0 a 3 años, también suben los conciertos en la educación Secundaria, se mantienen por supuesto las ayudas antisociales, el cheque bachillerato a centros privados para gente que no lo necesita y también en el ámbito de la educación superior en la universidad se mantienen ayudas y ventajas para la universidad privada frente a la universidad pública", ha indicado Ollero.

"Lo que no está en los presupuestos también es muy importante y entendemos desde Izquierda Unida que falta una partida importante para cambiar todo el modelo de comedores escolares que no está funcionando en La Rioja, falta también apostar de verdad por una formación profesional pública y también falta mucha inversión, muchos recursos para mejorar los problemas de gestión de esta consejería que tiene enfadados a estudiantes, a profesores, a familias en conjunto".

"ADOCTRINAMIENTO" EN AULAS

Finalmente, por parte de Vox, el portavoz, Ángel Alda, ha valorado "positivamente" el incremento de la partida de Educación en un 3,57 por ciento. "Entendemos que junto con Sanidad e Infraestructuras son los grandes problemas y las grandes tareas que tiene el Gobierno de Capellán".

Como ha explicado "Educación ha implementado cambios con respecto a la legislatura pasada y le dimos la enhorabuena. Estamos de acuerdo con determinadas medidas que se han llevado a cabo, como la gratuidad en la educación de 0 a 3 años, como la gratuidad en el primer año de universidad, aunque sí que es cierto que tenemos ciertas reticencias en cuanto al criterio que se ha seguido para la gratuidad de este primer curso".

Así también "estamos conformes con el aumento de las ayudas para el comedor escolar". En este punto -expresa Alda- "es verdad que la situación del comedor escolar es bastante compleja porque la de La Rioja actualmente se ha convertido en una de las más caras o en la más cara del territorio nacional, tenemos cierto escepticismo.

"Valoramos el esfuerzo del consejero Galiana en las infraestructuras educativas aunque todavía hay un innumerable número de centros educativos que necesitan mejoras".

Pero "hay algo de lo que no han hablado" y que es "una gran preocupación para Vox "el adoctrinamiento en las aulas".