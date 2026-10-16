Osés anuncia que se "redoblarán esfuerzos" en el Plan Revive para atender a "todas y cada una de las solicitudes"

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés acompañado de su equipo, - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha anunciado que se "redoblarán esfuerzos" en el Plan Revive, "que sigue transformando el anhelo de muchos jóvenes de vivir en el medio rural", para atender "a todas y cada una de las solicitudes".

Osés ha presentado, ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento de La Rioja, los presupuestos asignados a su consejería, que alcanzan los 126,2 millones de euros (un diecisiete por ciento más que el año anterior) y que suben hasta los 137 millones de euros si se suman los gastos de personal.

El consejero ha puesto el acento en la Vivienda, donde La Rioja, ha dicho, "no es ajena al desastre al que se ha conducido al mercado de la compra y el alquiler en el conjunto del territorio nacional".

Para el consejero riojano, "hacen falta medidas reales efectivas". En el Plan Estatal de Vivienda, ha señalado que La Rioja está "haciendo sus deberes" y, por eso, va a multiplicar por seis la aportación al nuevo plan, pasando de 7,4 millones de euros a 47,6.

Con respecto a las ayudas, hay previstos 4,7 millones de euros en ayudas a alquiler para jóvenes y mayores de 35 años; ocho millones de euros dirigidos a ayudas a la rehabilitación de viviendas; y ayudas para personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

Ha destacado el Plan Revive, una medida que "conjuga el acceso a la vivienda y lucha contra la despoblación", indicando que, desde su puesta en marcha en el año 2024, más de 1.800 jóvenes lo han solicitado en 127 municipios.

"Vamos a redoblar esfuerzos para atender a todas las solicitudes que se siguen registrando día a día en la Dirección General de Vivienda porque creemos en la utilidad de este plan para fijar población en nuestros pueblos", ha dicho.

El Instituto Riojano de la Vivienda, ha indicado por otro lado, contará en este presupuesto con una partida de 900.000 euros en 2027, un 29 por ciento más que el año pasado.

Además, ha recordado que con el programa Avala Rioja se han financiado más de 2,1 millones de euros a través de 84 operaciones en treinta municipios con un ahorro medio para el beneficiario de 22.400 euros. Por ello, ha anunciado, las cuentas para 2027 incrementan los fondos reservados a este programa con tres millones de euros.

Por último, se invertirán 12,3 millones de euros para finalizar las cinco promociones de vivienda "asequible" en Logroño, Calahorra, Alfaro, Haro y Torrecílla en Cameros.

En Urbanismo, ha destacado la partida de 100.000 euros que se habilitará para que las entidades locales puedan desarrollar su planeamiento urbanístico mediante la redacción o la revisión de su plan general municipal.

El presupuesto, ha indicado, consolida "medidas que han sido programa de gobierno y que ya son una realidad, como son la orden de ayudas para aguaciles, para derribos, para centros de ocio, convivencia y sociabilidad".

Se está concluyendo, ha dicho, la red de carriles ciclopeatonales del área metropolitana de Logroño y, como novedad, se incluye la construcción de un nuevo carril entre Fuenmayor y el límite de la provincia por el norte.

Ha anunciado que se va a iniciar en 2027 una actuación "importante y con el medio rural en el punto de mira", como es la LR-113 entre Villabelayo y Mansilla de la Sierra.

ENMIENDAS A LA TOTALIDAD

La comparecencia de Osés ha sido la última de las que han realizado los consejeros del Gobierno de Capellán y ha levantado las críticas tanto de PSOE como de IU y Vox por su falta de eficacia a la hora de establecer políticas que mejoren el acceso a la vivienda.

Desde Izquierda Unida, Carlos Ollero ha criticado que no haya "nada para poner a disposición de la gente las viviendas vacías que existen en La Rioja a precios asequibles". Es, ha dicho, "un modelo que apuesta casi exclusivamente por los avales, es decir, por seguir engordando el negocio de los bancos".

"Izquierda Unida va a enmendar de arriba abajo este presupuesto en cuanto a la vivienda se refiere", ha anunciado, apostando por "la construcción de vivienda pública". Pero, además, este grupo va a presentar una enmienda a la totalidad; algo que también estudia el PSOE y que "muy posiblemente" presentará.

Así, el socialista Ricardo Velasco ha señalado cómo "todo el incremento presupuestario" en Vivienda "se basa en el incremento del Gobierno de España a las comunidades autónomas".

"La falta de suelo y de ordenación del territorio no se está afrontando. Si a eso le añadimos la falta de apoyo a las familias a la hora de acceder a la vivienda, creo que es un fracaso la política que está planteando el Gobierno de La Rioja", ha clamado.

Vox también presentará una enmienda a la totalidad. El diputado Héctor Alacid ha considerado que hoy se han visto "muchos números y lo que ocurre es que los jóvenes siguen sin acceso a viviendas, ni alquiler ni en compra, y los pueblos cada vez están más sin servicios y sin una financiación como les debería corresponder".

Ha criticado cómo "presume" esta Consejería de "un aumento de un sesenta por ciento en el caso de la vivienda, pero corresponden unos 45 millones de los cuales veinte son para las 126 viviendas que ya se están haciendo, o sea, que no es una partida nueva".

Frente a esto, el 'popular' Diego Bengoa ha resaltado que estos presupuestos "refuerzan el acceso a la vivienda, las buenas comunicaciones y los servicios públicos". "Vemos cómo sube más de un sesenta por ciento para aumentar las posibilidades de vivienda para los jóvenes riojanos", ha dicho.

"En el tema de las comunicaciones vemos como no sólo aumenta la partida de infraestructuras, que son muy importantes, sino que hay una partida muy importante para refuerzos del firme", ha resaltado.