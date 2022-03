El Parlamento pide un plan de igualdad en Salud y evitar la violencia obstrética

"La lucha por la igualdad es tener una sanidad que atienda a las mujeres y lo haga con la sensibilidad necesaria"

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy, con los votos de PSOE, Podemos e Izquierda Unida, pedir al Gobierno riojano la puesta en marcha de un plan de igualdad en Salud y revisar los procedimientos utilizados relacionados con la salud sexual y reproductiva para corregir la violencia obstétrica.

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha defendido la iniciativa comenzando por señalar "lo que se permite en un hombre y en una mujer" después de que, en un debate anterior, le pidiese que mejorase las formas el 'popular' Carlos Cuevas que, ha dicho, "no puede dar lecciones de formas".

"Y digo esto", ha afirmado, "porque vamos a hablar de una moción, una semana después del 8 de Marzo" con un tema que "no es novedoso" pero que "se deja siempre en último lugar: la lucha en contra de la violencia obstrética y la necesaria incorporación del sesgo de género en nuestra sanidad pública".

Ha recordado cómo la Organización Mundial de la Salud define la salud no como la ausencia de enfermedad sino como un estado completo de "bienestar físico, mental y social".

"La violencia obstrética", ha añadido, "es un tipo específico de violencia que experimentan las mujeres, correctamente incorporado al proyecto de ley de violencia de género porque es, también, otro tipo de violencia hacia la mujer".

Ha señalado "actos innecesarios, no informados, como tactos vaginales, intervenciones sin anestesia, obligar a parir en una determinada posición, o de una manera excesivamente medicalizada, incluso prácticas desaconsejadas como inducciones, maniobra Kristeller o episiotomía" como "las denuncias más comunes" de las mujeres, al igual que "separarla de su hijo".

Desde el Partido Popular, la diputada María Martín ha señalado que violencia obstrética es un "palabro que se acaba de inventar" Moreno "al igual que heteropatriarcado".

Visíblemente afectada le ha pedido a la diputada de IU que deje de "insultar a los profesionales" y de "banalizar la violencia contra la mujer". "Perdónenme los nervios pero no puedo con esto; no puedo con cómo nos están utilizando: ya está bien", ha aseverado arropada por los aplausos de los 'populares'.

Desde el escaño, Moreno le ha espetado: "Para banalizar la violencia contra la mujer sus pactos con Vox eliminando cualquier tipo de ley o de referencia a la condición de víctima de las mujeres por el hecho de ser mujeres".

"Me hubiera gustado increpar pero me he contenido", ha añadido Moreno diciendo que el "problema está en no tratar a la mujer como la única persona que soporta los partos".

Más adelante "con más calma" Martín ha creído que la OMS "probablemente lo diga por otros países" cuando habla de violencia obstrética. Ha acusado a Moreno de "palabrería" y de "ideología de la barata".

"Estoy alucinando", ha dicho después la diputada de Ciudadanos Belinda León, alabando el trato que se da a las mujeres en ginecología. "Yo también desde la calma", ha dicho a la diputada de Izquierda Unida, "le voy a pedir que dejen de tratarnos a las mujeres como si fuéramos inútiles e indefensas".

Ha calificado de "carajal" la iniciativa. "Se pueden admitir malas praxis, pero vamos, no porque seas mujer, hombre o de sexo fluido, no es un problema de género en la Sanidad", ha señalado preguntando si está diciendo que los profesionales sanitarios sean "machistas". "Este problema en La Rioja no lo tenemos", ha dicho considerando que la iniciativa de IU da "pena".

Después, la diputada del PSOE Ana Santos ha salido al estrado diciendo a la 'popular' Martín: "Usted bebe agua, yo voy a respirar cuatro veces".

Ha apuntado como "siempre que se debate una iniciativa de igualdad se lía", creyendo que "esto demuestra por qué en esta sociedad es tan difícil avanzar en igualdad".

Ha indicado que desde el PSOE no se cuestiona "ni el fondo ni el espíritu de la iniciativa". "La igualdad es fundamental en todos los ámbitos", ha dicho.

Ha informado de que las profesionales del Servicio Riojano de Salud están adheridas al comunicado de la Sociedad de Obstreticia sobre la reforma de la Ley de Salud Reproductiva "en la que se contempla, como novedad, el reconocimiento de la violencia obstrética como de género".

Ha hablado de intervenciones "rutinarias" que se dan en las mujeres, muchas veces "sin darles información ni solicitarles el consentimiento necesario", apelando a la necesidad de "técnicas de comunicación".

Ante el revuelo de la bancada 'popular', el presidente del Parlamento, Jesús María García, tras llamar al orden al portavoz del Grupo Popular, Jesus Ángel Garrido, ha afirmado: "Es curioso y sorprendente cómo se interrumpe a las mujeres en este hemiciclo".

El debate se ha cerrado con el relato, al borde de la lágrima, de Moreno de su experiencia en sus dos partos. "La lucha por la igualdad es tener una sanidad que atienda a las mujeres y lo haga con la sensibilidad necesaria", ha dicho.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

La proposición no de ley pide al Gobierno riojano, con los votos del PSOE, Podemos e IU, desarrollar un plan de igualdad referido al desarrollo de las actuaciones en salud, en el que se realice un diagnóstico que identifique los sesgos de género existentes, las desigualdades presentes y las medidas encaminadas a revertirlos.

También, instar al Servicio Riojano de Salud a revisar los diferentes programas de formación de las disciplinas sanitarias para corregir los sesgos de género existentes; así como revisar los procedimientos utilizados relacionados con la salud sexual y reproductiva para corregir la violencia obstétrica, atender eficazmente la endometriosis e histerectomías totales y garantizar el acceso a una salud integral en este ámbito y dentro de los servicios públicos de salud que incluya la rehabilitación del suelo pélvico.

Por otro lado, impulsar un plan para la prevención e investigación de enfermedades invisibilizadas que afectan a las mujeres, tales como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, o enfermedades nuevas como el COVID persistente.

Así mismo, impulsar la investigación de la fibromialgia y la endometriosis, y garantizar la aplicación de protocolos sanitarios dirigidos a mejorar la calidad de vida de las pacientes desde una perspectiva multidisciplinar, además de impulsar campañas

de concienciación sobre las características de la enfermedad y la necesidad de comprensión social hacia las pacientes.

Uno de los puntos se ha votado de forma individual a petición de Ciudadanos que se ha unido a PSOE, Podemos e IU en pedir desarrollar un eje dentro de las estrategias de atención comunitaria dedicado a fortalecer y prevenir la salud de las personas cuidadoras, contando con la coordinación con los servicios sociales para posibilitar recursos adecuados a sus necesidades. Este punto ha contado con la abstención del Partido Popular.