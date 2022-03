El Parlamento pide una Mesa de Dialogo Civil, aumentar los trabajadores sociales y reforzar el sistema ante desahucios

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy instar al Gobierno de La Rioja a crear una Mesa de Diálogo Social, aumentar el número de trabajadores sociales y reforzar el sistema ante desahucios.

La diputada de Izquierda Unida ha defendido una moción, consecuencia de una interpelación, con la que ha considerado que "el gobierno tiene que tener no solo sensibilidad sino recursos".

La pobreza, ha dicho, se combate "contratando trabajadores sociales; con un parque público de vivienda que garantice el acceso a la misma; diseñando un programa de digitalización; reforzando el sistema de protección ante desahucios; y haciendo compatible la Renta de Ciudadanía con el Ingreso Mínimo Vital".

Por unanimidad, todos los grupos han apoyado la necesidad de instar al Gobierno riojano a que cree una Mesa de Diálogo Civil, se aumente el número de trabajadores sociales y se ponga en marcha un programa de digitalización.

Sin embargo, en el punto que pedía el refuerzo del sistema de protección ante desahucios Ciudadanos ha votado en contra de que el Gobierno riojano ofrezca siempre, "ante situaciones de desahucio, una alternativa habitacional en una vivienda adecuada".

Así, la diputada Belinda León ha visto "inadmisible que se ofrezca siempre una alternativa habitacional" porque "no es realista" y, además, "desincentiva a quienes pagan un alquiler" y "no puede ser una medida ante la que pueda acceder cualquiera", aunque sí ha apoyado que haya un parque público para quien no pueda acceder a una vivienda.

Este apartado ha salido adelante con el voto del resto de grupos y un segundo apartado del mismo punto, relativo a que "complementariamente, se ofrecerá un servicio de intermediación gratuito entre las personas vulnerables en riesgo de desahucio y los propietarios de la vivienda" se ha aprobado por unanimidad.

Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra de que la renta de ciudadanía sea complementaria al ingreso mínimo, aunque ha salido adelante con los votos de PSOE, Podemos e IU que han aprobado tramitar para ello, durante este año 2022, un proyecto de ley para la reforma de la Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja.

Con la abstención del PP se ha aprobado, a través de una enmienda del PSOE, instar al Gobierno de España que apruebe de forma urgente la reglamentación necesaria de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, para agilizar la gestión de éste.

El diputado del PP Alberto Bretón, tras señalar que ha "aumentado la pobreza desde que gobierna Andreu", ha visto necesario, en contra, cambiar esta ley.