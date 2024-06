El Parlamento riojano rechaza una proposición socialista para el agua de Cervera tras el rechazo de una enmienda del PP

LOGROÑO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha rechazado hoy, con los votos del Partido Popular, una proposición no de ley del Partido Socialista que pedía garantizar la "calidad" del agua en Cervera del Río Alhama al rechazar los socialistas una enmienda 'popular' que incidía en que la competencia es del Ayuntamiento.

La diputada socialista Sara Orradre ha relatado cómo, desde hace varios años, Cervera del río Alhama demanda una solución a los problemas relacionados con la calidad del agua de boca de la que se abastece, dado que, si bien es apta para el consumo, presenta una alta elevación de sulfatos.

Durante la pasada legislatura, ha explicado, se realizó un estudio de viabilidad y se plantearon dos alternativas: crear un nuevo sistema con un depósito más una estación de tratamiento; o prolongar la conducción que distribuye agua desde el embalse Arroyo-Recajo a Rincón de Olivedo. Se optó por la segunda "porque se consideró más viable y económica".

Se trata de un proyecto que "quedó a la espera de ser licitado", ha dicho afeando que no se haya avanzado con el actual gobierno 'popular'. "Si el proyecto que había no les gustaba podrían haber elaborado otro, me gustaría que recapacitasen y fuesen sensatos", ha pedido Orradre.

Los 'populares' han presentado una enmienda con la que "ajustarla a la legislación, dado que la competencia corresponde a los ayuntamientos y, por tanto, el Gobierno de La Rioja no es el órgano competente", tal y como ha explicado el diputado Sergio Álvarez.

De este modo, la enmienda hablaba de una "colaboración" con el Ayuntamiento, así como de "estudiar todas las posibilidades". "Usted ha hablado de dos opciones pero hay más", ha indicado Álvarez.

Sin embargo, el PSOE no la ha aceptado porque "modifica sustancialmente el planteamiento de la proposición", en palabras de Orradre.

"Al final lo que ocurre cuando hablan ustedes de competencias es que lo que quieren es que se haga cargo el Ayuntamiento. La canalización es competencia de la localidad, pero la conducción de la canalización no", ha relatado. Para Orradre, "lo que pasa es que no quieren hacer este proyecto".

En este sentido, la portavoz del Grupo Podemos-IU, Henar Moreno, ha dicho sentir "pena" de la crispación que había cuando se trataba de dar solución a un problema básico, como garantizar el agua. "La competencia del Gobierno pasa por garantizar el acceso a un agua de calidad a todos los municipios", ha dicho considerando que "lo que tiene que hacer" el Ejecutivo es "ejecutar las obras".

Desde Vox, Hector Alacid ha visto cómo una iniciativa "sencilla se ha complicado". En Vox, ha explicado, son defensores del Plan Hidrológico Nacional porque el agua "es un bien común, necesario". De este modo, ha dicho, aunque sea "a costa de una iniciativa que cojea" no se podían negar a votar a favor, porque supone garantizar agua de calidad a un municipio.

CERVERA TENDRÁ SOLUCIÓN

El 'popular' Sergio Álvarez ha garantizado que el Ayuntamiento "está trabajando" para encontrar una solución y ha acusado a los socialistas de "desconocimiento máximo" de las competencias. También ha visto "desconocimiento" de la comarca.

Ha garantizado que el Gobierno de La Rioja va a apoyar al Ayuntamiento de Cervera en el que, ha recordado, los ciudadanos arrebataron el gobierno al PSOE. Ha visto que es necesario tener opciones "abiertas" a dar una solución "que el Gobierno de La Rioja va a dar próximamente".

Le ha dicho a Orradre que puede estar "tranquila" porque "los cerveranos tendrán una solución de agua de calidad para su municipio".