Piden 35 años de cárcel en total para tres acusados de robar en diferentes establecimientos y viviendas de Haro

El juicio tendrá lugar el próximo 10 de diciembre, a las 09,45 horas, en la Audiencia Provincial

LOGROÑO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal solicita una pena total de casi 35 años de cárcel para tres personas acusadas de diferentes delitos continuados de robo con fuerza en establecimientos o viviendas. Los procesados, puestos de común acuerdo, llegaron a cometer, al menos, 8 robos en varias tiendas, centros o bodegas de Haro e incluso en el interior de los domicilios, entre 2022 y 2024.

El escrito de la Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, relata algunos de los robos cometidos presuntamente por J. C. J., Y. J. E. y C. A. E.. Entre ellos, el 18 de noviembre de 2022, sobre las 16,00 horas, acudieron a una escuela de baile de Haro y forzaron la caja de seguridad, "no logrando su objetivo y siendo interceptados por una trabajadora de la misma".

Aquel mismo día, sobre las 19,00 horas, los mismos acusados acudieron a un colegio de Haro, forzando la cerradura de la puerta principal exterior pero tampoco "lograron su propósito al ser sorprendidos por una empleada de la limpieza del mismo". Los desperfectos ocasionados han sido tasados pericialmente en la cantidad de 380 euros.

DÉCIMOS DE LOTERÍAS Y BAÑADORES

Tras esos hechos, el 12 de abril de 2023, sobre las 15,15 horas, estos, en compañía de una persona que no ha podido ser identificada," puestos de común acuerdo y con ánimo de beneficiarse ilícitamente" accedieron a una pescadería de Haro. Tras forzar la cerradura de forma infructuosa, rompieron un cristal y se apoderaron de un teléfono valorado en 700 euros, DNI, carné de conducir, tarjetas bancarias, 54 décimos de lotería y una bolsa con billetes de diversos valor, todo ello valorado en 4.776 euros.

Asimismo, entre los días 15 y 17 de abril de ese mismo año, en compañía de nuevo de una persona que no ha podido ser identificada, acudieron a otra tienda de Haro pero no consiguieron romper el cristal.

En otra ocasión, uno de los acusados J. C. J., acudió en compañía de dos personas no identificadas "portando mascarillas y con las capuchas puestas, a una mercería en la que se apoderaron de 19 bañadores valorados en 600 euros y dinero en efectivo".

El mismo procesado, aquel día, forzó la cerradura de una bodega pero saltó la alarma y no consiguió su objetivo. Los desperfectos ocasionados han sido tasados pericialmente en la cantidad de 136,35 euros.

El escrito de la Fiscal relata otros intentos de robo como, por ejemplo, el 24 de abril de 2024 cuando los acusados acudieron a otra bodega y se apoderaron de 700 euros. El 5 de junio de ese mismo año, por su parte, acudieron a la vivienda de la madre de uno de ellos, forzando la puerta del garaje "aunque no lograron su objetivo al ser descubiertos".

ROBOS CON FUERZA

Para la Fiscal estos hechos son constitutivos de dos delitos continuados de robo con fuerza en establecimiento abierto al público y un delito de robo con fuerza en casa habitada. En uno de los acusados concurre la agravante de multireincidencia.

Solicita así una pena de 5 años de cárcel para J. C. J., y Y. J. E, por cada uno de los dos delitos de robo con fuerza en establecimiento abierto al público. Por el delito de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa, la pena de 9 meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Por su parte, para C. A. E. pide 6 años y 6 meses de cárcel por cada delito de robo en establecimiento y 11 meses por el delito en casa habitada por la reincidencia.