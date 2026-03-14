Piden 4 años y medio de cárcel para un hombre sorprendido con MDMA y más de 5.000 euros tras un registro en su vehículo

Archivo - Juzgados de Logroño, Palacio de Justicia de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal solicita una pena de 4 años y 6 meses de prisión y más de 4.700 euros de multa para una persona acusada de un delito contra la salud pública al ser sorprendido con MDMA en el interior de su vehículo tras un registro.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado O.J.G., mayor de edad y con antecedentes penales no computables en este caso, fue interceptado por agentes de la Guardia Civil cuando circulaba por la LR-115, a la altura de Autol (La Rioja).

En el registro de su coche, los agentes le interceptaron diferentes sustancias estupefacientes que, tras su análisis, resultaron ser MDMA. También se le intervinieron más de 5.800 euros distribuidos en numerosos billetes. El acusado pretendía destinar estas sustancias a la venta o al intercambio por efectos valiosos.

Las sustancias halladas hubieran alcanzado un precio de 1.579 euros en el mercado ilícito.

Para el Fiscal esto hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por lo que procede imponer al acusado la pena de 4 años y 6 meses de cárcel así como una multa de 4.739 euros.