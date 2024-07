LOGROÑO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos critica que se destinen 25 nuevas licencias a pisos turísticos en Logroño. Desde la formación política explican que, por resolución de Alcaldía, el alcalde Conrado Escobar ha aprobado estas nuevas licencias para el uso turístico de viviendas en Logroño.

Estas licencias se distribuyen de la siguiente manera:

Plaza Amos Salvador Nº2: 6 licencias para convertir las viviendas en apartamentos turísticos.

Calle Barriocepo: 7 licencias para apartamentos turísticos.

Calle Cigüeña Nº38 y Padre Marín Nº12: 8 licencias para apartamentos turísticos.

Calle Cigüeña Nº36: 5 licencias para apartamentos turísticos.

Esta decisión "eleva significativamente el número de viviendas destinadas a uso turístico en nuestra ciudad, donde ya más del 20% del centro histórico está dedicado a este fin".

Actualmente, hay 667 viviendas de uso turístico legalmente registradas, sin contar las irregulares.

La concejal de Podemos, Amaia Castro, indica que el alcalde Conrado Escobar "está vendiendo Logroño al mejor postor. Se ríe de los vecinos mientras los engaña con un derroche de dinero y actos folclóricos. Esta situación tiene consecuencias devastadoras para nuestra ciudad. Están expulsando a los vecinos de sus hogares, destrozando Logroño como ciudad y convirtiéndola en un parque de atracciones para los turistas".

"Nuestra ciudad se está convirtiendo en un destino turístico sin logroñeses y logroñesas. El casco antiguo de Logroño se ha vuelto inhabitable. Es una ciudad exclusivamente para turistas, mientras cientos de familias con hijos y personas dependientes no pueden acceder a una vivienda digna. No tiene ningún sentido seguir destinando viviendas al uso turístico. Esta situación está haciendo que suban los precios del alquiler, que la gente no tenga donde vivir. Nos están echando de nuestra propia ciudad."

Esta política "insensible y mercenaria del Ayuntamiento está destruyendo Logroño. Las medidas que otras ciudades españolas de distintos signos políticos ya están implementando para regular este fenómeno, brillan por su ausencia aquí", indica Castro.

El resultado "es un aumento desmedido en los precios del alquiler y el desplazamiento forzado de los residentes locales". Desde Podemos Logroño "exigimos al Ayuntamiento que tome medidas urgentes para regular y controlar la proliferación de viviendas turísticas. Le pedimos al señor Escobar que paralice estas nuevas licencias".

"Esta situación se debe revertir ya, no puede esperar más. Es necesario priorizar el acceso a la vivienda para los residentes locales. Tenemos derecho a vivir en nuestra ciudad", finaliza Castro.