Poetry Slam Logroño cierra el año este jueves con la voz única de la poeta y traductora Eva Gallud

LOGROÑO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, Poetry Slam Logroño despide el año con una de las veladas más esperadas de la temporada: una noche de poesía en directo, competición escénica y participación total del público, donde diez poetas medirán su voz sobre el escenario en un formato vibrante.

La velada se celebrará a partir de las 20,30 horas en la Sala Fundición, un espacio que se ha consolidado como una casa para el Slam en la ciudad y que sigue llenando cada mes su aforo con público joven, curioso e implicado: en Poetry Slam, son los y las asistentes quienes deciden con sus puntuaciones quién gana la noche.

La poeta invitada será Eva Gallud, una de las grandes voces y mediadoras literarias actuales, escritora, traductora y figura imprescindible en la difusión de literatura escrita por mujeres.

Gallud ha traducido a autoras fundamentales como Emily Dickinson, H. D., Laura Riding, Amy Lowell, Edith Wharton o Kate Chopin, contribuyendo de manera decisiva a la recuperación y circulación de voces esenciales en la literatura universal.

Es autora de los poemarios 'Letanía del frío' (2021), 'Raíz de ave' (2018), 'El taxidermista' (2016), 'Ningún mapa es seguro' (2014) y 'Moléstenme solo para darme de comer' (2011), así como del libro de relatos 'Todo rojo por dentro' (2023) y la novela 'Los años oscuros' (2020). Ha participado en numerosos festivales, antologías y espacios literarios tanto nacionales como internacionales.

Su escritura, profunda, intensa y de alto rigor poético, convierte esta velada en una oportunidad excepcional para el público logroñés.

DIEZ POETAS EN COMPETICIÓN

Además, sobre el escenario competirán diez poetas: El sexto hombre, Ventura, Valerio, Igor El ArQtipo, Eva Sáez, Elías Timi, Jorge Ancestral, Nai Salinas, Nilda Itziar y Chykov.

Cada poeta dispondrá de tres minutos, solo con su cuerpo y su poema: sin música, sin atrezzo, sin efectos. Una poesía directa, desnuda y profundamente viva.

Los Poetry Slam comparten en todo el mundo tres normas básicas: 3 minutos de actuación; solo el texto y el cuerpo del poeta (sin acompañamiento, sin disfraz, sin objetos, sin música); y textos propios.

En cada actuación, cinco pizarras repartidas entre el público puntúan del 1 al 10. Se elimina la puntuación más alta y la más baja, y se suman las tres restantes.

Las tres personas con mayor puntuación pasan a una segunda ronda, donde el público vuelve a decidir quién es el/la ganador/a de la noche.

El ganador/a de la velada se clasifica para la final de temporada del 18 de junio. Los finalistas reciben 3 puntos y los participantes, 1 punto.

La persona que gane la final de temporada representará a Poetry Slam Logroño en el Campeonato Nacional Poetry Slam España, que reúne cada año a las voces más destacadas del circuito estatal.