La Policía Local de Logroño activará el próximo domingo un dispositivo especial de cara al partido de la U.D. Logroñés

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño activa este domingo, 2 de junio, por la tarde un dispositivo especial de cara al partido de vuelta que disputarán en el Estadio Municipal Las Gaunas la U.D. Logroñés y el Marbella F.C. para el ascenso a Primera RFEF.

En colaboración con el Cuerpo de Policía Nacional, 40 agentes locales participarán en el dispositivo de seguridad de este encuentro deportivo, para el que se prevé una afluencia de 15.000 personas al estadio, así como varias celebraciones si el equipo local asciende de categoría.

Además de velar por la seguridad en los alrededores del estadio, varios efectivos acompañarán al autobús del equipo local en su trayecto hacia el campo, en torno a las 16 horas.

Algo que conllevará restricciones puntuales al tráfico rodado para facilitar el avance del vehículo del equipo, que afectarán especialmente a la Avenida República Argentina, en los tramos comprendidos entre las calle Pérez Galdós y Salustiano Olózaga; y también, de forma puntual, a la calle Chile y a la Avenida Club Deportivo.

OTROS CORTES DE TRÁFICO PUNTUALES.

En el período previo al acceso de los aficionados al estadio, así como durante su salida, los agentes podrían realizar cortes al tráfico rodado en los aledaños del campo de fútbol, principalmente en los siguientes puntos:

Avenida Pérez Galdós - Avenida República Argentina.

C/ Somosierra - Avenida República Argentina.

C/ Menéndez Pelayo - C/ Somosierra.

C/ Huesca - Avenida República Argentina.

C/ Huesca - C/ María Teresa Gil de Gárate.

C/ Duques de Nájera - Avenida República Argentina.

C/ Duques de Nájera - C/ Vara de Rey.

C/ Chile - C/ Duques de Nájera.

Avenida República Argentina - Avenida Club Deportivo.

Avenida Club Deportivo - C/ Vara de Rey.

Rotonda Avenida La Sierra - C/ Salustiano Olózaga.

Rotonda Avenida de Madrid - C/ Salustiano Olózaga.

Carril de salida de la rotonda ubicada en c/ Chile con la autovía LO-20 (dirección Zaragoza) - Carril de incorporación hacia la rotonda de avda. de La Sierra.

Rotonda Avenida de la Sierra - C/ Clavijo. C/ Serradero - C/ Moncalvillo.

Rotonda Avenida Moncalvillo - C/ Clavijo.

FUENTE MURRIETA

La fuente de la Plaza Fuente Murrieta será vaciada y contará con un perímetro de vallas para impedir el acceso al recinto.

En caso de que se consume el ascenso del equipo a la categoría Primera RFEF, ante la llegada de aficionados, los agentes de la Policía Local de Logroño, en colaboración con los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, cortarán los accesos al tráfico rodado a la rotonda de la plaza desde los siguientes puntos:

Javier Martínez Laorden - Trinidad Murrieta - Gran Vía Portales - Once de Junio Javier Martínez Laorden - Fuente Murrieta

Desde el Ayuntamiento de Logroño se ruega orden y civismo en las celebraciones que se puedan realizar en caso de que el equipo consume el ascenso.

Además de estos refuerzos extraordinarios, la Policía Local de Logroño contará con el servicio ordinario diario suficiente para prestar atención al resto de requerimientos que puedan surgir ajenos a estas celebraciones.