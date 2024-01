Policía Nacional sorprende al piloto de un dron sobrevolando el despegue del helicóptero de los Reyes Magos de Logroño

El piloto, un hombre de 48 años, no posee antecedentes policiales



Agentes pertenecientes a la Jefatura Superior de La Rioja han propuesto para sanción a un hombre de 48 años por sobrevolar con su dron las inmediaciones del estadio municipal de Las Gaunas, justo en el momento en el que iba a despegar el helicóptero de Tierra perteneciente al Bhelma III con sus Majestades de Oriente a bordo.

Los Agentes, integrados en el Dispositivo de Seguridad, detectaron durante la mañana del día 5 a las 12,15 horas una aeronave no tripulada en vuelo, un DRON DJI Mini2SE en las inmediaciones del Estadio de Las Gaunas, por lo que se tuvo que abortar la operación de despegue del Helicóptero.

Así, en menos de un minuto, los Agentes de la Unidad de Medios Aéreos de La Rioja localizaron la aeronave no tripulada en vuelo así como al piloto, ordenándole de inmediato el aterrizaje de ésta.

Se comprobó en ese mismo momento que el piloto no contaba con ninguno de los permisos obligatorios; no contaba ninguna coordinación para volar en la zona en la que lo estaba haciendo, no contaba con las licencias para volar, tampoco con el seguro, ni con el Registro de Operador que es necesario para sobrevolar la zona en la que se encontraba.

Por tales motivos, se le informó que se iba a desarrollar un Informe a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, conforme una infracción a la Ley 21/2003 de 7 de julio de Seguridad Aérea. El importe de la citada infracción podría ir desde los 60 euros hasta los 45.000 euros.

También, en ese mismo momento se procedió a la incautación del dron, de tres baterías y del mando de este.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Agentes pertenecientes a la Unidad de Medios Aéreos de la Jefatura de La Rioja, sobre las 12 horas de la mañana del día 5 de enero, integrados en el Dispositivo de Seguridad del Helicóptero de Tierra, tenían la misión de vigilar, detectar y si fuera necesario, inhibir cualquier aeronave para la protección de la operación de aterrizaje y de despegue del Helicóptero.

Así cualquier dispositivo que sobrevolase de forma no autorizada podría provocar graves daños en el Helicóptero, podría hacer que el piloto no vuele de forma segura o provocar daños, si se desploma, a los niños allí presentes.

PROHIBICIÓN DE VUELO EN LOGROÑO

La ciudad de Logroño se encuentra en un espacio aéreo controlado cercano al aeropuerto (CTR), así como una zona restringida de vuelo (LER). Por ello, para volar un dron en este espacio, es necesario la coordinación tanto con CTR como con LER, además de cumplir la normativa vigente dependiendo de la operación de vuelo a realizar, la aeronave no tripulada a usar, siendo necesario en cualquier caso, un seguro de responsabilidad civil obligatorio.

Se recuerda que la normativa es aplicable a todos los drones, inclusive los denominados 'MINI', ya que la creencia popular es que este tipo de drones está excluido de la normativa.

Es aconsejable visitar la página web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la normativa, así como para los cursos de formación gratuitos. Y la página de Enaire Drones, donde se puede saber qué coordinaciones son necesarias en cada zona de vuelo.