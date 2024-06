Portavoz PSOE Ayuntamiento de Logroño plantea que Congreso regional del partido sea "no más tarde de este año 2024"

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

"No más tarde de este año 2024". Es la propuesta que ha realizado el portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, para la celebración del pendiente Congreso regional del partido en La Rioja, que deberá elegir secretario general en sustitución de Concha Andreu.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa en la que ha hablado sobre el problema de las viviendas turísticas en Logroño, Alonso ha recordado que "participé en la última Ejecutiva Eegional, y participé, además, en alguna reunión de la secretaria general con secretarios generales de otras agrupaciones".

"Y lo que sí he pedido a mi partido es que ese Congreso se celebre no más tarde de este año 2024. Por lo tanto, noviembre y diciembre, que ya sería un Congreso ordinario, no extraordinario, creo que es la fecha correcta, una fecha muy buena para celebrar el Congreso", ha asegurado el portavoz municipal socialista.

Afiliados de la Agrupación Socialista de Logroño reclamaron este pasado sábado que el Congreso regional del partido se celebre "cuanto antes", después de que Andreu, actual secretaria general del PSOE riojano, haya anunciado su marcha del cargo.

Andreu dio cuenta la semana pasada de que no se presentará de nuevo como candidata a la reelección a la máxima responsabilidad regional de los socialistas, al tiempo que presentaba igualmente su renuncia al acta como diputada en el Parlamento riojano.

La Agrupación Socialista de Logroño tenía convocada este pasado sábado una asamblea por parte de su secretario general, Víctor Moratinos, en la que estaba previsto, entre otras cosas, que éste diera cuenta de su dimisión como secretario adjunto de Organización en la Ejecutiva regional.

La Agrupación Socialista logroñesa ha venido expresando en los últimos meses algunas discrepancias con la dirección regional ostentada por Andreu, que desembocaron, por ejemplo, en la dimisión del ex-alcalde Pablo Hermoso de Mendoza como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño o la de algunos cargos del organigrama del partido tanto a nivel local como regional.

En este contexto, según informaron fuentes del PSOE, la mayoría de los afiliados de Logroño que intervinieron en esa asamblea celebrada el sábado 22 de junio pidieron que el Congreso regional "se celebre cuanto antes" y llamaron a "no esperar demasiado". Desde el partido indican que este Congreso ordinario se podría celebrar a partir del 1 de noviembre.