El PP aprueba en el Parlamento un pacto frente a la financiación catalana mientras la oposición afea falta de lealtad

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha aprobado una proposición no de ley con la que insta al Gobierno riojano a "promover" un "gran acuerdo político" frente a la financiación singular catalana, mientras la oposición ha afeado falta de lealtad dado que el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, ya propuso ayer a los partidos este pacto.

El 'popular' Diego Bengoa ha defendido la proposición no de ley en el pleno ordinario del Parlamento de La Rioja celebrado hoy pidiendo poner "nombres y caras" a las cifras para que se vea la "finalidad" del dinero.

De esta forma, ha dicho, se ve cómo "el concierto independentista" en Cataluña "afecta gravemente a los riojanos, dado que habrá menos recursos para el mantenimiento de nuestras escuelas y la atención a la dependencia".

Ayer, ha relatado, el presidente Capellán se reunía con los portavoces de los grupos parlamentarios una vez que tuvo el informe del Colegio de Economistas sobre el impacto de que Cataluña salga del régimen común de financiación, lo que supone, ha dicho, "el fin del principio de solidaridad".

Bengoa ha pedido "no mezclar churras con merinas" y hablar del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, que habla de singularidad para La Rioja por el 'efecto frontera' con el País Vasco.

Desde el Partido Socialista se ha presentado una enmienda de modificación para, en vez de pedir un acuerdo para oponerse al pacto en Cataluña, promover un acuerdo político para reformar el sistema de financiación.

El portavoz socialista Javier García ha entendido que la proposición no de ley presentada por el PP es la "prueba de que la reunión del presidente no tenía el fin de poner en marcha un acuerdo de región" porque, si fuese así, el grupo popular "no registraría una proposición para confrontar".

Por tanto, ha pedido al PP no tratar "como tontos" al resto de diputados.

En cualquier caso, ha pedido "convertir la PNL en positivo" y apostar por "un acuerdo a favor de una mejor financiación para La Rioja, no en confrontación con otra comunidad autónoma".

"Donde va, manzanas traigo, no he entendido nada. Lo que queremos es parar este despropósito", le ha contestado Bengoa añadiendo que "está muy bien" su propuesta, pero primero hay que frenar "que se atente contra la solidaridad territorial".

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha visto un "error" que se traiga hoy esta iniciativa al Parlamento después de que, ayer, el presidente llamara a los grupos políticos a un pacto de región.

"Este Parlamento ya se ha posicionado en contra del pacto entre PSC y ERC", ha insistido. No obstante, ha dicho: "Estando de acuerdo nos vamos a abstener, porque ayer creimos que el llamamiento era con lealtad".

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda, ha manifestado que le cuesta mucho creer que "cualquier riojano esté a favor del concierto catalán", ni siquiera los diputados socialistas.

"Entendemos que el estado de las autonomías nos ha traído esto y todas nuestras iniciativas van a ir a que el Gobierno central asuma más competencias para que no nos encontremos en la tesitura en la que nos encontramos ahora mismo", ha indicado.

El portavoz socialista ha insistido en que desde las filas 'populares' "no quieren un acuerdo, sino confrontar y seguir los dictados de Génova 13".

Además, ha visto que "no va a suceder" el escenario que prevé el informe del Colegio de Economistas, que es, ha leído del mismo, "una mera aproximación" porque "faltan por fijar premisas".

"No fue leal con nosotros, necesitaba un titular diciendo que supone la pérdida de trescientos euros. Decimos sí a una financiación justa que mantenga el actual modelo, pero no vayamos contra nadie", ha dicho.

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a promover y adoptar un gran acuerdo político que se oponga rotundamente al intento de establecer un sistema de financiación singular, en régimen concierto económico, para una sola comunidad autónoma, que provoque a La Rioja una pérdida muy significativa de recursos públicos para la prestación de los servicios públicos más básicos y que ponga en riesgo las posibilidades de crecimiento y prosperidad de la región, con grave quebranto del principio de igualdad de los riojanos frente a ciudadanos de otras comunidades autónomas.

Este punto ha sido aprobado con el voto a favor tanto del partido proponente, PP, como de Vox; el voto en contra del PSOE y la abstención de Podemos-Izquierda Unida.

Junto a ésto, le insta a que, a su vez, a pedir al Gobierno de España que convoque inmediatamente la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el objetivo de tratar la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, y a abandonar cualquier tipo de negociación singular con una sola comunidad autónoma sobre el mismo sistema que afecta a todas las regiones españolas.

Este punto sólo ha contado con el voto a favor del partido proponente, el Popular; la abstención de Podemos-Izquierda Unida y el voto en contra de PSOE y Vox.

CAPELLÁN AFEA QUE EL PSOE NO SE SUME

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha cerrado el debate para "aclarar" que ayer se dio a conocer una "estimación" del Colegio de Economistas con "escenarios y datos".

Pero, ha visto, "no se puede banalizar lo que hacen economistas frecuentemente" y "se hizo con rigor".

"Lo que está claro es que hay una merma, aún teniendo en cuenta la aportación del Estado", ha dicho. Así, "la única realidad es un acuerdo con unos fines que no se pueden aceptar, como es que la investidura de un presidente suponga la ruptura del régimen común".

Para Capellán, "no es la manera de hacer política" y "es romper un marco que afecta a todos los territorios".

Como presidente del Gobierno, ha dicho, le gustaría "contar con el apoyo" de los grupos políticos en la reunión con el presidente del Gobierno central; pero cuando vaya dirá "lo que hay" y es que no lo han respaldado.

Ha rechazado que buscara "un titular" al hablar de la pérdida de casi trescientos millones para La Rioja. "Los titulares los ponen los periodistas, así que, por favor, miren bien lo que dicen y no traspasen la autonomía de los medios de comunicación", ha aseverado.

"No aceptamos esa ruptura, el modelo no se puede romper unilateralmente, vamos a defender que Cataluña no salga del régimen común", ha espetado criticando que, desde las filas socialistas, no se quieran sumar.

"Posicionarse contra este acuerdo es ir en contra de los riojanos y riojanas", ha visto. Ha creído que los partidos políticos hoy, en el Parlamento riojano, han "perdido una oportunidad".