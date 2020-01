El PP critica "ruptura de consenso y falta de transparencia" en el "parche" de la Ordenanza de Movilidad Personal

Publicado 10/01/2020 13:22:10 CET

LOGROÑO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este viernes la "ruptura de los consensos" y la "falta de transparencia y de ambición" por parte del equipo de Gobierno local en la tramitación de la Ordenanza Transitoria de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), que ha calificado como "un parche".

En rueda de prensa, el concejal 'popular' Antonio Ruiz Lasanta ha lamentado que "volvemos a encontrarnos con una decisión que rompe el consenso anterior alcanzado en la Ordenanza de Movilidad que espera su aprobación definitiva y que incluía una regulación referente a monopatines, patines y otros vehículos de movilidad personal".

Esta era, ha señalado, "una norma con carácter global", y en la que, como ha recordado, "además ya se incluía, respecto a los VMP, que deberían ajustarse a lo dispuesto en la legislación sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial".

Así, ha recordado que, el pasado mes de mayo, el pleno del Ayuntamiento aprobó de manera inicial dos normativas "necesarias para la ciudad de Logroño y que fueron fruto de consenso tanto por parte de los grupos municipales y técnicos del Ayuntamiento como de entidades, colectivos, colegios profesionales, sindicatos y vecinos": la Ordenanza de Movilidad y el Reglamento de Transporte Urbano.

En este sentido, Ruiz Lasanta ha incidido en que "esta Ordenanza de Movilidad estaba concebida y diseñada desde un punto de vista global fomentando la ciudad como espacio de encuentro y convivencia con el objetivo de hacer la movilidad de Logroño más sostenible, con menos riesgos, mejor seguridad vial, energías limpias y plena convivencia de los modos de transporte y las actividades ciudadanas".

"Creemos que el objetivo final del equipo de Gobierno local es dejar de lado una Ordenanza ambiciosa que regula de forma integral la movilidad urbana de Logroño, bajo un punto de vista de convivencia y que promociona el uso de la bici y de espacios para el peatón", ha afirmado Ruiz Lasanta, quien ha recordado que se recibieron más de 200 aportaciones sociales a la norma.

"La Ordenanza de Movilidad, cuyo periodo de alegaciones finalizó en verano, debería haberse llevado a Pleno para su aprobación definitiva hace meses, hubiera podido estar en marcha para septiembre, lo que hubiera hecho innecesario el parche actual", ha apuntado.

Por este motivo, ha considerado que "no es tal la 'necesidad imperiosa' que alega el equipo de Gobierno para elaborar un documento transitorio, simplemente tenían que haber modificado el Artículo correspondiente de la circulación de VMP contemplada en el texto de la Ordenanza consensuado".

El concejal ha añadido, en este sentido, que simplemente se han limitado a trasladar dos instrucciones de la Dirección General de Tráfico, optando "por tramitar una ordenanza transitoria bajo nuestro punto de vista, incompleta y poco ambiciosa".

"Se han limitado a trasladar lo establecido en la instrucción de la DGT sin abordar la regulación de cuestiones claves que sí están recogiendo otras ordenanzas municipales respecto a utilización del casco, edad de utilización de los VMP, etc.", ha afirmado Antonio Ruiz Lasanta.

Ha hecho especial hincapié en que "la ordenanza será transitoria" puesto que una vez aprobada la Ordenanza de Movilidad dejará de estar vigente, "solamente han hecho un 'corta y pega' de lo dicho por la DGT, aportando apenas dos cosas: el uso del casco, diciendo que no hace falta, y para eso no hace falta una ordenanza; y la edad mínima, en lo que no se entiende que la coloquen en los 18 años".

"Por lo tanto, nos encontramos con un nuevo ejemplo de ineficacia en la gestión, aprueban una norma provisional y no han sido capaces de aprobar en seis meses una norma que ya tenía en cuenta el problema de los VMP y que contaba con un largo proceso de participación y consenso", ha reseñado.

Por su parte, la también concejala del PP Patricia Lapeña ha asegurado que "han postergado una norma ya hecha y en la que solamente se habría tenido que modificar un artículo, el correspondiente a los patinetes", frente a lo que ha lamentado que "la ordenanza de Caballero nace como algo transitorio, que se eliminará una vez que esté la ordenanza de Movilidad".

Así, ha criticado la "falta de respeto al consenso anterior" del equipo de Gobierno del alcalde Pablo Hermoso de Mendoza, a lo que ha sumado "falta de ambición" del Ejecutivo municipal, "incapaz de llevar la norma que ya tenían a un pleno".

"Solo pretenden trocear un texto completo y suplirlo con improvisación e imposición, sin criterio. Es un 'corta y pega' que se podrían haber ahorrado si no hubieran dejado aparcada la ordenanza aprobada en mayo. No hay coherencia, solamente imposición, con acciones pequeñas y parches, sin visión de conjunto", ha concluido Lapeña.