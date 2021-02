PP dice que Alba "miente", Cs acusa al Gobierno de "falta de previsión" IU pide que se atienda a la "salud mental"

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Carlos Cuevas, ha asegurado que la consejera de Salud, Sara Alba, "miente" cuando ofrece datos de vacunación, mientras que el portavoz de Cs, Pablo Baena, ha acusado al Gobierno de "falta de previsión". Por su parte, su homóloga de IU, Henar Moreno, pide que se atienda a la "salud mental" de los riojanos, que están afectados por la situación del coronavirus, mientras que el diputado del PSOE, Raúl Juárez, pide "ser prudentes".

Ha sido en la comparecencia quincenal, en el Parlamento riojano, de la consejera de Salud. Cuevas ha lamentado que Alba "viene a desinformar en el Parlamento, como hizo ayer en el pleno, porque está dando cifras que no se corresponden con la realidad en materia de vacunación", porque "dijo que llevaba semanas colgado en la red el Plan de Vacunación, y es falso".

Cuevas ha indicado que "cuando pedimos información es para trasladárselo a los riojanos, no con intención aviesa", algo que pasa con el Plan de Vacunación que "no es un Plan, sino que es un informe de tiempo pasado", por lo que "no saben qué van a hacer mañana".

Ayer, ha recordado el diputado del PP, que Alba "informó que habían puesto 30.000 inyecciones, algo que es falso, porque si le han llegado 18.000 dosis, ¡en qué cabeza cabe que se han puesto 30.000!". Por ello, ha pedido que "dejen de mentir ya en una situación que ya es grave".

Por su parte, Baena ha asegurado que la pandemia "está desbocada en La Rioja", y hay que "seguir pidiendo a los ciudadanos que sean responsables para compensar la falta de previsión y la irresponsabilidad del Gobierno de Andreu". "No acierta en las medidas porque lo hace de manera improvisada", poniendo como ejemplo la situación de las peluquerías.

Ha mostrado su satisfacción porque en el Parlamento "ayer sacáramos adelante la propuesta por parte de todos los Grupos Parlamentario para que haya un compromiso ético para que si algún político se salte la cola de vacunación sea apartado".

SALUD MENTAL

Por su parte, Moreno ha señalado que "no importa las veces que comparezca Alba en el Parlamento, sino las explicaciones que da", porque "realmente lo que se desprende de su intervención es que la situación es enormemente preocupante".

"La tercera ola, más allá de lo tensionada que está la sanidad, está afectando a la salud mental que también hay que atender desde el punto de vista de un sistema público de salud", ha añadido Moreno, para a continuación lamentar que no se haya dado información de "qué va a pasar o cuáles son los planes a partir el 23 de febrero, de cara a ver si se va a recuperar la actividad".

LEVE MEJORÍA

Juárez, por su parte, ha señalado que "a pesar de que la situación no es buena, porque seguimos en una situación de extrema gravedad, hoy nos ha señalado que la situación epidemiológica estaba mostrando leves signos de mejoría".

No obstante, el diputado socialista ha apuntado que "no hay que correr, no hay que tener prisa y ser prudentes". "Los planes de vacunación se siguen cumpliendo, hay que dar pequeños pasos y cumplir con los hitos programados para conseguir que el 70 por ciento de los riojanos estén inmunizados en el verano", ha concluido.