El PP dice que el Gobierno "ha concedido siete de cada diez becas de comedor solicitadas"

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del PP "ha concedido siete de cada diez becas de comedor solicitadas, aumentando notablemente los beneficiarios del último curso del Ejecutivo socialista", según han indicado los 'populares' en una nota de prensa.

"La hemeroteca y la memoria de las familias que utilizan el comedor escolar son la mejor respuesta a los falaces argumentos empleados por los dirigentes socialistas riojanos, como las declaraciones realizadas este jueves por la diputada regional Teresa Villuendas", ha afirmado el PP.

Los datos constatan que "el Gobierno del PP ha concedido siete de cada diez becas de comedor solicitadas, concretamente el 67,28 por ciento de las requeridas por alumnos no transportados, 10 puntos por encima del porcentaje de los beneficiarios durante el último curso del Ejecutivo socialista".

Los riojanos no se merecen una oposición que no duda en recurrir a medias verdades para tratar de ocultar la realidad. Y es que el número de ayudas para el comedor ha aumentado un 44,54 por ciento desde el último curso del Gobierno de Andreu, pasando de 2.426 a 3.521. Tal y como publica la web del Gobierno de La Rioja, ha concedido 3.521 becas de un total de 5.233 solicitudes, por un importe total de 2.898.415 euros. Recordamos que para el curso 2022-2023, de las 4.211 solicitudes presentadas, el Gobierno socialista solo aprobó 2.436, apenas un 57,8 por ciento del total. Por lo que casi la mitad de las familias solicitantes se quedaron fuera de esas ayudas, si bien a la diputada Villuendas no le importó en absoluto lo que hoy ha llegado a calificar de "grave e inadmisible".

El actual Gobierno del PP "no solo concede muchas más becas que el anterior, sino que también deniega en menor medida estas ayudas, una evidencia que destapa la endeblez de los argumentos socialistas en este ámbito, que solo buscan un titular demagógico". De hecho, el curso escolar arrancó con un aumento de las ayudas al comedor hasta los 2,9 millones de euros, un millón de euros más de lo que presupuestó el último Gobierno socialista, y con el comedor gratuito para niños de 0 a 3 años, como otra de sus grandes novedades.

PROBLEMA RESUELTO

Sobre el contrato de los comedores, el Ejecutivo del Partido Popular "resolvió un problema en tiempo récord, primando la calidad y ayudando más a las familias que más lo necesitan". Tuvo que "reconducir una complicada situación derivada de la pésima ejecución de un mal acuerdo, sobre todo atendiendo a la calidad del servicio que se prestaba en los comedores de nuestra comunidad".

"Esa es la verdadera herencia de la señora Villuendas y sus compañeros de partido, algo que debería sonrojarles y que motivó que el actual Ejecutivo sancionase y tuviera que imponer penalidades a la anterior adjudicataria por sus continuos incumplimientos", ha destacado el PP.

Desde el primer día, el Gobierno del PP "ha realizado un importante esfuerzo para aprobar un nuevo contrato del servicio de 58 comedores escolares en nuestra región que, a diferencia del aprobado por el PSOE, antepone la calidad del menú a su precio".

Un nuevo contrato que "contempla varios lotes y empresas adjudicatarias y que hasta el momento está prestando un servicio de manera eficiente y con todas las garantías de calidad requeridas. Recordamos al PSOE de La Rioja en general, y a su diputada Teresa Villuendas en particular, que la Educación es la segunda política presupuestaria, tras Sanidad, con mayor incremento de recursos para 2025, 471,65 millones, 14,17 millones más que el del actual ejercicio".

Y que "no solo aumentan las partidas destinadas a financiar los servicios de comedor escolar, sino también las de contratación de personal docente, gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años y las becas de movilidad universitaria", ha concluido el PSOE.