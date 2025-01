El PP pide ampliar las frecuencias de 'Alavabus' de la línea Vitoria-Logroño en invierno

Reclama que "no se reduzcan los horarios ni desaparezcan once paradas intermedias"

VITORIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo juntero del Partido Popular en Álava ha pedido ampliar las frecuencias del transporte foral de 'Alavabus' de la línea 9, que une Vitoria con Logroño, en la temporada de invierno, puesto que "se reducen los horarios y también se eliminan paradas intermedias del trayecto".

En un comunicado, su procurador Borja Monje ha afirmado que "son muchos los alaveses que utilizan esta línea para sus desplazamientos a diario", por lo que "la Diputación debe mejorar el servicio".

Monje ha detallado que la Diputación estipula los horarios de verano e invierno "sin tener en cuenta que la climatología y las necesidades han cambiado". Actualmente, el horario de invierno es del 1 de noviembre al 31 de julio, ambos inclusive, y el horario de verano del 1 de agosto al 31 de octubre, ambos inclusive, pero en los meses invernales hay 11 frecuencias frente a las 16 de verano, además de que "no se circula por el puerto de Herrera y entonces no para en Peñacerrada".

En concreto, ha explicado que durante verano, "sólo tres meses al año", los vecinos de los pueblos de Peñacerrada, Argote, Albaina, Bajauri, Obecuri, Navarrete, Bernedo, Lapoblación, Meano, Yécora y Oyón disponen de una cobertura completa, atendiendo a varias líneas de Alavabus; sin embargo, en invierno, "nueve meses al año, el autobús tiene una muy escasa frecuencia e incluso en Peñacerrada desaparece la parada".

"Según la Diputación no se circula por el puerto de Herrera por posibles heladas, pero no tiene sentido ese argumento en meses como mayo o junio, por ejemplo. El clima está cambiando y no se puede mantener esa restricción. Las heladas son puntuales con lo que limitar el servicio todos esos meses no tiene sentido", ha argumentado.

MANTENER LAS FRECUENCIAS

Por ello, el procurador del PP en la cámara foral ha pedido que el servicio de carreteras garantice que no haya hielo y los vecinos dispongan del servicio de 'Álavabus', "manteniendo las frecuencias y paradas de la línea 9 durante todo el año".

"Los vecinos de Montaña Alavesa y Rioja Alavesa están molestos y en desacuerdo con la decisión de la Diputación", ha trasladado Monje, quien ha reclamado que la institución foral analice las diferentes posibilidades y alternativas para que "se resuelva el problema a la mayor brevedad y los usuarios tengan garantizado en todo momento la seguridad, el confort, la oferta de frecuencias y horarios del transporte foral".

Además, el PP ha solicitado que el próximo 'Plan de Movilidad Sostenible de Álava' recoja estas mejoras y modificaciones y las desarrolle en su plan de mejora, porque "no se han comunicado ni explicado en las Juntas Generales de Álava las modificaciones".