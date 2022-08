El PP pide "incluir la deflactación del IRPF en los Presupuestos de 2023 para compensar la alta inflación"

LOGROÑO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha emplazado a la presidenta de la comunidad, Concha Andreu, a incluir en el Proyecto del Presupuesto de La Rioja para 2023 la propuesta de esta formación política para "deflactar todas las escalas del tramo autonómico del IRPF, beneficiando así a 125.000 contribuyentes riojanos, concentrando la medida en bases liquidables hasta 40.000 euros; así como utilizar el mínimo personal y familiar para compensar los efectos de la alta inflación inyectando liquidez".

Ha sido en comparecencia de prensa, en la que ha animado a la presidenta a "rectificar la incoherencia que supone que se vote en contra de la propuesta del PP de La Rioja de deflactar el IRPF en nuestra Comunidad, como ocurrió el pasado mes de marzo en la Cámara Regional, mientras el PSOE, que gobierna con el PNV en el País Vasco, apoye en la Comunidad vecina la entrada en vigor en septiembre de una deflactación adicional del 4 por ciento en todos los tramos del IRPF para contrarrestar la inflación".

Garrido ha avanzado su Grupo volverá a reclamar en el próximo periodo de sesiones del Parlamento de La Rioja, en caso de no incluirse en el anteproyecto de Presupuestos de La Rioja para 2023, cobra aún más sentido si tenemos en cuenta que en el primer semestre de 2022 se han recaudado en La Rioja vía IRPF 21 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior.

En su análisis del contexto económico por el que atraviesa nuestra Comunidad y que justificaría la adopción de esta rebaja fiscal, el portavoz del Grupo Popular ha recordado que el BBVA certifica que La Rioja no recuperará el nivel del PIB prepandemia hasta finales de 2023, "rebajando el crecimiento hasta un 1,6 por ciento para el próximo año, por debajo de la media nacional. Estimaciones en línea con las que realizó en su momento la AIREF, que situaba a nuestra región como la tercera con menor tasa de crecimiento económico".

Otro de los indicadores que dispara las alarmas es el del paro. Así, los últimos datos de paro registrado constatan que La Rioja perdió en julio 2.188 empleos, el 30% del total del empleo destruido en nuestro país, dato que evidencia la magnitud de estos datos tan negativos para el mercado laboral riojano.

Garrido ha puesto el acento en otros dos datos muy relevantes para entender las dificultades por las que atraviesan miles de familias y de empresas riojanas. Por un lado, según el INE, 63.400 riojanos estaban en 2021 en riesgo de pobreza o exclusión social, un 33 por ciento más que en 2019. Por otro lado, hoy todos los riojanos son un 10,6 por ciento más pobres por el incremento del IPC.

Ante este escenario incierto y que hipoteca el futuro de muchos riojanos, el Gobierno de Andreu "no ha presentado medidas eficaces ni para propiciar el crecimiento económico, ni para generar empleo de calidad, ni para rebajar el riesgo de exclusión social o para inyectar liquidez en las economías familiares ante la inflación más alta de los últimos 38 años", ha lamentado.

"Que la Presidenta Andreu hable de 'mirar al futuro con ilusión y optimismo' es una auténtica frivolidad y evidencia, además de una insensibilidad social máxima, una irresponsabilidad total. Andreu no quiere asumir que La Rioja real no es la que aparece en sus cuentas de Instagram o twitter. No quiere asumirlo porque eso supondría reconocer el fracaso evidente de su proyecto político", ha finalizado.