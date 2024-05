El PP pide al PSOE que "abandone la vía del enfrentamiento y la deslealtad" en materia de infraestructuras

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Begoña Martínez Arregui, recuerda a los socialistas riojanos que "la lealtad institucional es la principal vía de entendimiento entre administraciones. No puede ser que los riojanos nos enteremos por los medios o notas del Partido Socialista de cuáles son las intenciones del Gobierno central en La Rioja, y la mejor contribución que puede hacer el PSOE es que defiendan los intereses de los riojanos en lugar de los suyos propios".

En rueda de prensa, Arregui ha hecho referencia a los acuerdos alcanzados en 2018 y 2021 entre todos los agentes socioeconómicos y políticos para pedir al Gobierno de España (del PP en 2018 y del PSOE en 2021), con una sola voz, las infraestructuras que necesitaba La Rioja para salir de su aislamiento y mejorar su competitividad y su vertebración. "Pero en cuanto el PSOE ha perdido la presidencia del Gobierno riojano ha ignorado pactos y se muestra tan sumiso al Gobierno de Sánchez que no repara en las auténticas necesidades de esta región".

"Frente a la reclamación del presidente del Gobierno de La Rioja de incrementar dos frecuencias y reducir el trayecto a Madrid a tres horas, con parada en Calahorra, el PSOE sigue apostando por el servicio Logroño-Madrid, pasando por Burgos, que alcanzará las cuatro horas. Con parada en Haro, eso sí, pero olvidando Calahorra y La Rioja baja. Y dicen que parará en Haro porque así lo han pedido los socialistas riojanos. Entonces, que no aumenten las frecuencias a Madrid con parada en Calahorra, ¿es porque no lo han solicitado y porque las señoras Andreu y Garrido no lo necesitan para desplazarse al Congreso y al Senado?" se ha preguntado Martínez Arregui.

"Ayer mismo también decía el senador Raúl Díaz que el PP había puesto en riesgo la frecuencia anunciada por el ministro Puente. Hasta la propia delegada del Gobierno calificó la reacción del ministro como un "calentón". Así que con la misma vehemencia con la que nos responsabilizan de cosas que no son ciertas, deberían exigir a Sánchez y Puente celeridad y compromiso para poner fin a todas las obras pendientes", ha enfatizado la portavoz.

La también diputada ha explicado que el PSOE "olvida que el presidente de la Comunidad Autónoma ostenta la representación ordinaria del Estado en La Rioja". Ha recordado que la ex presidenta del Gobierno y un ex director general (hoy asesor del GP Socialista) fueron los interlocutores con el ministro. "Ofenden a los riojanos, el PSOE se debe creer que todo es suyo".

"Sus negociaciones a espaldas, no solo del Gobierno regional, sino de las fuerzas políticas y sociales, suponen una deslealtad y, además, no responden a las necesidades de esta región". También se ha referido a que "escuchando a la diputada nacional del PSOE, Elisa Garrido, parece que los enlaces a la autopista se están proyectando a espaldas del gobierno y sin atender el pacto de 2018".

En conclusión, "nada de lo anunciado en los últimos días supone un avance real en materia de infraestructuras del Estado", ha asegurado la portavoz y se ha referido a que "la Ronda Sur, que tenía que haber finalizado en 2023, se alarga, al menos, hasta 2026 y la A-12 sigue estancada en el tramo hasta Villamayor del Río".

ALTA VELOCIDAD EN 2050

En materia de ferrocarril, "la Alta Velocidad se pospone al menos hasta 2050 y se anuncia la aprobación del estudio informativo de Logroño a Castejón y la inmediata licitación del proyecto, pero la realidad es que más de una semana después de anunciarse no hay ninguna constancia oficial ni del estudio informativo ni del adelanto de la Alta Velocidad", ha matizado la portavoz, a lo que ha añadido que ciertamente las obras de Rincón de Soto se están haciendo "pero sin respetar las decisiones de sus vecinos".

Respecto a la declaración de obligación de servicio público para la ruta Logroño-Madrid del aeropuerto de Agoncillo M. Arregui ha indicado que "cumple cinco años desde que se solicitó al Estado por primera vez" y es necesaria.