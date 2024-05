El PP rechaza la petición de desarrollar la Ley de Violencia porque ya se está "avanzando" y Vox la ve como un "bodrio"

LOGROÑO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los votos de Partido Popular y Vox han tumbado, en la mañana de hoy, la petición, tanto de PSOE como del Grupo Podemos-IU, de desarrollar la Ley contra la Violencia de Género (aprobada en el 2022). Desde el PP se ha argumentado que ya se está "avanzando" y Vox la ha visto un "bodrio".

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha defendido la iniciativa (en forma de moción consecuencia de interpelación) comenzando por considerar la lucha contra la violencia machista como un "tema capital" ante "una de las grandes lacras".

"La realidad", ha entendido, "es que ha habido un abandono de las políticas en materia preventiva" y, por eso, ha visto, "es el momento impulso para que se empiece a cumplir la ley".

Bajo este prisma, la moción pedía desarrollar reglamentariamente la ley y garantizar una asignación presupuestaria porque no hacerlo, ha explicado Moreno, "es lo mismo que si no tuvieramos ley".

También, poner en marcha el Observatorio sobre Violencia de Género de La Rioja; el protocolo para la atención de menores víctimas; y poner en valor la figura de la Coordinación de la Comisión Técnica contra la Violencia del Género del SERIS, recuperando la dedicación a jornada completa.

Junto a esto, recuperar los 'grupos de hombres'; adaptar el Protocolo Común del Sistema Nacional de Salud a las necesidades de La Rioja; impulsar y dar continuidad a los grupos de mujeres; crear una Unidad de Igualdad; y trabajar para que el cribado para la detección de la violencia de género del SERIS se generalice.

En esta línea, la socialista María Somalo ha creído necesario "un compromiso firme", dado que ha definido el problema de la violencia de género como un asunto de "grandes dimensiones y consecuencias".

Por contra, desde Vox, Hector Alacid ha agradecido la oportunidad de "denunciar esta infamia de ley". "No podemos valorarla porque no creemos en la ideología de género; no es que no creamos, es que no existe", ha dicho.

Alacid ha considerado que los postulados de la izquierda, "niegan la realidad biológica" para crear "derechos ficticios como autodeterminacion de genero". "Un tipo con barba y genitales es un hombre por mucho que diga que se llama Mari Luz", ha aseverado.

Así, ha dicho: "El género no existe en las personas, a ver si lo tienen claro, existe el sexo, hombres y mujeres, lo demás son inventos suyos; los hombres vamos al urólogo y las mujeres al ginecólogo, el resto es mentira, el género es literario pero las personas tenemos sexo".

Alacid ha rechazado apoyar la moción definiendo la ley como "un bodrio" en el que sólo se habla de la violencia de los hombres sobre las mujeres. "Yo por ser hombre no soy violento", ha clamado.

No obstante, ha asegurado: "Estamos en contra de la violencia contra la mujer y consideramos que los maltratadores deben pudrirse en la cárcel".

Por su parte, la 'popular' Cristina Maiso ha valorado los avances puestos en marcha por el actual Gobierno riojano "para acabar con esta lacra", con acuerdos, ha dicho, "pioneros".

Ha citado una guía de recursos para evitar la violencia entre jóvenes así como dos protocolos contra la mutilación genital y la trata, entre otros.

"Si con algo debemos estar orgullosos es con la firma del Pacto de Estado del 2017", ha señalado diciendo a Alacid que las mujeres y niños asesinados "se lo merecen".

Ha garantizado que se está desarrollando la norma y que el Observatorio se constituirá "en este semestre". En cuanto al protocolo de actuación sanitaria "está publicado en la web". Además, ha afirmado que se va a continuar con los grupos de mujeres.

Para Maiso, por último, "en esta materia deben bajarse las pancartas".

Moreno ha vuelto a salir para mostrar su alegría por el hecho de que se recuperen los grupos de mujeres y considerando que, tras la intervención de Maiso, entendía que el voto del Partido Popular iba a ser a favor (cosa que luego no ocurrió).

En cuanto a la intervención de Alacid, le ha reconocido: "Tenía la intención de no entrarle". "Habla usted de la ideología de genero; existe, se llama patriarcado, aquella que existe para someter a la mujer y que ustedes predican", le ha espetado.

"Alacid, no se si sabe que también tenemos genitales las mujeres;

ustedes caracterizan por la apariencia física a las personas, el género existe y tiene usted un problema serio y, de raiz, cuando se alinea con el maltratador", le ha dicho.

Somalo se ha sumado para decir que "lo malo de traer iniciativas como ésta" es que le da a Alacid "la oportunidad de salir a hablar y decir burradas".

"No me negará los datos preocupantes de mujeres que han muerto a manos de sus parejas, eso no es ideología", le ha dicho señalando: "Todas las mujeres somos potenciales victimas, no se si tiene hijas pero también".