PP recuerda al PSOE que la huelga de médicos es por "irresponsabilidad" del Gobierno central y la ministra de Sanidad

LOGROÑO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP asegura que la nueva huelga médica convocada a partir del próximo 28 de octubre en toda España "es responsabilidad exclusiva del gobierno central socialista, de la ministra de Sanidad, de su catastrófica gestión y de su negativa a consensuar con los profesionales y las comunidades autónomas el nuevo Estatuto Marco impulsado por el propio Ministerio".

Sin embargo, el PSOE riojano, "en un bochornoso ejercicio de cinismo político, pretende achacar al Gobierno regional el malestar de los facultativos a pesar de que las movilizaciones son consecuencia de la soberbia, la imposición y la falta de diálogo de la ministra Mónica García".

"Lamentablemente, serán los pacientes riojanos quienes en última instancia se vean castigados por las consecuencias prácticas de la irresponsabilidad manifiesta del Gobierno socialista. Precisamente por este motivo resultan intolerables las manifestaciones del diputado Legarra, empeñado en retorcer la realidad hasta límites inasumibles".

En contra de lo afirmado este lunes por el diputado socialista Legarra, el Gobierno de La Rioja respeta las reivindicaciones de los profesionales médicos "y es muy consciente de la carga asistencial, de la responsabilidad y de las especiales condiciones en las que desarrollan su trabajo".

"ESCUCHAR, DIALOGAR Y MEJORAR SUS CONDICIONES"

La sanidad pública, prosiguen desde el PP, no se entiende sin sus profesionales y, precisamente por eso, la postura del Ejecutivo liderado por Gonzalo Capellán ha sido siempre la misma: escuchar, dialogar y mejorar sus condiciones allí donde tiene capacidad para poder hacerlo.

"Estamos ante un conflicto nacional, que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud y que surge del rechazo de las organizaciones médicas al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio. De hecho, los médicos consideran que el texto no responde a las singularidades de su profesión en cuestiones como la clasificación y el reconocimiento profesional, la jornada, las guardias y los descansos o la posibilidad de disponer de un ámbito específico de negociación".

A pesar de que distintas comunidades autónomas han negociado y alcanzado acuerdos con sus profesionales para mejorar sus condiciones laborales, las movilizaciones han continuado "porque son precisamente los profesionales quienes demandan soluciones al Ministerio de Sanidad".

En el caso concreto de La Rioja, ya están implantadas medidas que otras comunidades han tenido que negociar, como la jornada ordinaria de 35 horas, reconocimiento de los años MIR a efectos de carrera profesional, medidas para las plazas de difícil cobertura, impulso y reconocimiento de la carrera profesional, etc. Es decir, "los profesionales riojanos ya disponen de mejoras de las que otras regiones carecen".

No obstante, el Ejecutivo riojano "es consciente de que todavía existen ámbitos en los que se puede y se debe seguir mejorando y por eso, desde hace meses, el SERIS mantiene abiertas negociaciones con los representantes de los profesionales en otras materias que son de su competencia, con responsabilidad y en los foros adecuados".

Además, el compromiso del Gobierno regional del PP con la sanidad pública volvió a quedar patente hace unos días con el anuncio del presidente Capellán de que el presupuesto sanitario de La Rioja crecerá en 70 millones en 2027 hasta los 749 millones, y que 30 millones de ese incremento se destinarán al capítulo de personal sanitario, lo que supone un crecimiento del 6,5 %.

"Es un hecho que las sucesivas huelgas de los médicos contra el Estatuto Marco han tenido un impacto asistencial negativo al obligar a reprogramar consultas, intervenciones y pruebas, y que han vuelto a incrementar la demora después de que el Ejecutivo regional del PP consiguiera reducirla notablemente".

Pese a ello, la demora media se estableció en 86 días el pasado mes de julio, todavía muy lejos de los 123 días que dejó el PSOE riojano de Legarra y Somalo en agosto de 2023, unas cifras insoportables que el Gobierno regional del PP se comprometió a reducir, como ha hecho, y que por aquel entonces al diputado Legarra le debían parecer bien.

Desde el Partido Popular de La Rioja "lamentamos profundamente la actitud deshonesta del PSOE riojano y de su diputado González de Legarra y pedimos encarecidamente al Ministerio de Sanidad que mantenga abierto el diálogo con la profesión médica durante la tramitación parlamentaria del Estatuto Marco y que sea capaz de alcanzar el mayor consenso posible. En caso contrario, todos los españoles, incluidos por supuesto los riojanos, seguirán siendo rehenes de un conflicto en el que los pacientes serán los principales perjudicados".