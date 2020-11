PP tilda de "ficticio" el presupuesto de Salud, Cs de "insuficiente", IU de "contradictorio" y el PSOE lo aplaude

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Carlos Cuevas, ha calificado de "ficticio e irreal" el presupuesto de la Consejería de Salud, presentado hoy por la consejera, Sara Alba. Por su parte, la parlamentaria de Cs, Pilar Rabasa, ha indicado que es "insuficiente", mientras que la diputada de IU, Henar Moreno, ha apuntado que es "contradictorio", y la del PSOE, Sara Orradre, destaca que "recupera lo público".

Cuevas ha lamentado que la consejera de Salud "lejos de hablar del presupuesto de su departamento se ha dedicado a hacer un discurso político, partidista, ideológico, que en nada resuelve, ni tiene que ver con la situación de pandemia que vive la Comunidad".

A día de hoy, ha señalado que "tenemos que lamentar la perdida de 530 personas en toda la pandemia, y Alba, su equipo y el Gobierno Andreu se dedican a hacer declaraciones políticas acerca de la reinternalización de servicios". "Es algo de aurora boreal, no tiene ni pies ni cabeza, que con la que está cayendo este Gobierno esté centrado en esas chorradas".

El diputado del PP ha afirmado que "cuánto mejor haría el actual Gobierno Regional en valorar la herencia recibida y no echar tierra a los gestores anteriores, porque este sistema sanitario del que hoy disfrutan los riojanos lo ha construido el Partido Popular. Gracias a eso hoy podemos afrontar la pandemia en mejores condiciones". "Si del PSOE dependiera, no sé dónde estaríamos, porque la herencia que recibió el Partido Popular fue un sistema sanitario construido por el régimen anterior", ha añadido.

Ha afirmado que la inversión que promete el Gobierno Regional en materia de Salud "nos va a generar un problema monumental a los riojanos durante las próximas décadas" porque va a suponer más deuda para La Rioja y porque se basa en unos ingresos del Estado "que seguramente luego no se van a recibir". Por ello, ha calificado el Proyecto de Presupuesto para 2021 de "ficticio e irreal".

"OPACOS"

Rabasa, por su parte, ha indicado que las cuentas de 2021 en Salud "son insuficientes y opacos", porque "no ha concretado cuántos médicos se van a contratar, ni cuantos profesionales de enfermería o ni cuántos profesionales sanitarios o sociosanitarios para atender a las personas mayores".

La diputada de Cs ha lamentado que "no haya definido el modelo de salud para el siglo XXI, que permita reforzar y no sobrecargar la Atención Primaria como se está haciendo". "Queremos unos presupuestos moderados que sean útiles para el reto que tiene la comunidad, porque no queremos unos presupuestos ideologizados, populista, sino que puedan cubrir las necesidades de La Rioja", ha finalizado.

RECUPERACIÓN CONTRADICTORIA

La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-IU, Henar Moreno, ha dicho estar de acuerdo con la introducción de Alba pero "luego eso no se corresponde con los presupuestos, porque nos dice que en mayo se va a recuperar todo Radiología, pero sin embargo el presupuesto de Rioja Salud, que refleja la transferencia de servicios profesionales es 1.200 euros menos".

Sobre Viamed-Los Manzanos, Moreno ha recordado que "en la reunión que tuve con el consejero de Hacienda, Celso González, que se iba a recuperar un 60 por ciento, pero en el presupuesto aparece un 38 por ciento". A ello, ha manifestado su desacuerdo con el tema de ambulancias, porque "solo se recupera un 10 por ciento" del mismo, por lo que "queremos una empresa pública que gestione este transporte sanitario", y a ser posible el 112.

RECUPERAR SERVICIOS PÚBLICOS

Por su parte, la diputada del PSOE, Sara Orradre, ha señalado que "uno de los pilares para la recuperación postcovid pasaba por la recuperación de los servicios públicos", y dentro de ellos "especialmente la sanidad, que es uno de los que tiene que ser especialmente reforzados para la recuperación de La Rioja".

Por ello, ha destacado que "ha subido el presupuesto para este año hasta los 552 millones de euros" que "tiene un reflejo en el capítulo de personal para reforzarlo en todo el ámbito sanitario". "Se sigue haciendo un esfuerzo muy importante, pese a la dificultad, por recuperar los servicios público, revertiendo la mercatilización de la sanidad y de externalización de los servicios", ha resaltado.