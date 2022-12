El PR+ asegura que los autodenominados 'críticos' de su partido "quieren hacer el mayor daño posible al partido"

Desde el partido piden "que dejen ya la comedia y hagan públicas sus verdaderas pretensiones"

LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano asegura en una nota de prensa que los autodenominados 'críticos' del Partido Riojano "es una minoría de afiliados a los que únicamente les mueve el interés de hacer daño al partido, una vez que han decidido abandonarlo. En concreto están hablando de crear otro partido o integrarse en otra formación".

"Éstas son sus verdaderas pretensiones, una vez que no han podido culminar el interés personal que les movía, nombrar ellos a los cabeza de lista tanto al Parlamento de La Rioja como a los principales ayuntamientos de la región, para los que en privado iban diciendo nombres y apellidos", aseguran a través de un comunicado de prensa desde el PR+.

"Todo lo demás que están diciendo públicamente es pura comedia. En público reclaman un Congreso pero luego no lo solicitan formalmente; piden la reunión de la Comisión Permanente y cuando ésta se convoca no asisten; alguno se arroga competencias cuando no las tiene por al no pagar las cuotas de afiliación; utilizan falsos correos electrónicos para hacer ver que es el oficial de las Juventudes del partido...", aseguran.

Son todo "fuegos de artificio para ocultar que lo que les preocupa es que su influencia dentro del partido se diluye y su carrera política dentro del PR+ toca a su fin".

En el Consejo Ejecutivo que aprobó la coalición con España Vaciada "quedó bien claro que ésta era la opción de la mayoría, 23 votos a favor, frente a ellos que lograron únicamente 8 votos. Así que al no poder dominar los órganos del partido han decidido convertirse en 'críticos' y no someterse a unos Estatutos que fueron aprobados por unanimidad en el Congreso celebrado hace menos de un año", lamentan desde el PR+.

"Al no poder imponer sus intereses particulares han decidido crear otro partido o unirse a alguna otra formación, intentando hasta que eso ocurra hacer el mayor daño posible al Partido Riojano", finalizan desde el propio PR+.