PR+ critica que Escobar "ha expuesto a Logroño a una sanción millonaria por eliminar el carril bici de Avenida Portugal"

LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha lamentado que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, “ha expuesto a la ciudad a una posible sanción millonaria por eliminar el carril bici de avenida de Portugal sin contar con la autorización del Ministerio de Transportes”.

En este sentido, Antoñanzas ha recordado que el Ayuntamiento de Logroño obtuvo el pasado mandato 6,5 millones de euros de fondos europeos para financiar diversas obras, algunas de ellas modificadas o anuladas por el PP, como el carril bici de avenida de Portugal, la construcción de la plataforma única de la calle Sagasta o la conexión ciclopeatonal por el puente sobre la A-13.

El portavoz regionalista ha detallado que el Ministerio de Transportes ha desestimado las modificaciones propuestas por el Ayuntamiento de Logroño, que planteaban reubicar el carril bici de avenida de Portugal por las calles Bretón de los Herreros y Portales; no ejecutar la ampliación de la plataforma de la A-13 y modificar el proyecto de reurbanización de la calle Sagasta.

En opinión de Antoñanzas, “el equipo de Gobierno utiliza de forma sesgada algunas partes del informe, cuando la única conclusión es que el Ministerio ha rechazado sus modificaciones porque no cumple los requisitos exigidos”.

“El alcalde no ha sido sincero con los logroñeses. Siempre nos ha transmitido que había comunicado antes las modificaciones y vemos que no ha sido así. Nos debe una explicación de forma urgente a la ciudadanía porque su imprudencia no solo puede suponer la devolución de toda la subvención europea, sino que la sanción puede ser tres veces superior a este importe”, ha insistido el portavoz regionalista.

Antoñanzas ha considerado que “la sanción vendría en un momento económico terrible para el Ayuntamiento de Logroño, ya que no tiene ningún tipo de colchón económico porque los remanentes ya se los ha gastado o comprometido y las previsiones de venta de suelo no se están cumpliendo”.

“Confiamos en que el alcalde resuelva este problema que ha generado a la ciudad y que no condene a los logroñeses a tener que más pagar más impuestos, a endeudarse más y a tener una ciudad parada toda la legislatura”, ha finalizado.