El PR+ reclama "actuar de forma inmediata" en el Parque Princesa Leonor "para reparar desperfectos y mejorar acabados"

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño ha reclamado este lunes al equipo de Gobierno local que "actúe de forma urgente e inmediata para reparar las deficiencias que presenta el Parque Princesa Leonor que fue inaugurado hace apenas un mes".

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, visitó la semana pasada esta nueva zona verde de la ciudad "tras las quejas que había recibido por parte de los ciudadanos por la calidad de los acabados y los desperfectos".

"Desde el Partido Riojano entendemos perfectamente las quejas de los vecinos. Estamos hablando de un parque que acaba de ser inaugurado y ya tiene desperfectos. Es un absoluto despropósito", ha censurado Antoñanzas.

Así, el portavoz regionalista ha comprobado "cómo en un mes el monolito del parque se encuentra totalmente oxidado, por lo que ha reclamado que se sustituya el material al considerar que los elementos escogidos no son los más adecuados para estar a la intemperie".

Igualmente, el edil riojanista se ha referido a otros elementos del mobiliario urbano, como los bancos, que están anclados a zapatas de hormigón que sobresalen del suelo de tierra y rompen la estética del parque.

También ha cuestionado la lona que se ha instalado para proporcionar sombra a la zona estancial y ha exigido que se sustituya de forma urgente.

"Se nos indicó que el espacio carecía de vegetación que proporcionase sombra y que se instalarían unas pérgolas para proteger del sol, pero lo que no esperábamos era una lona de camuflaje de película de serie B", ha criticado.

De otro lado, ha preguntado por el paradero de las jardineras que se instalaron para la inauguración del Parque Princesa Leonor y que fueron retiradas tras este acto.

Antoñanzas ha considerado que el parque "no reúne las condiciones mínimas de calidad y que no debería haber sido recepcionado por el Ayuntamiento de Logroño hasta que no se hubieran subsanado todas las deficiencias. Por ello, ha reclamado al equipo de Gobierno que exija a la Sociedad Logroño Integración del Ferrocarril LIF 2002 que actúe de forma inmediata.

Antoñanzas preguntará también por esta cuestión en el próximo pleno que se celebra el próximo 5 de septiembre y por el motivo por el que no se ha instalado el mismo sistema que del parque Felipe VI, que recoge toda el agua sobrante del riego y permite ahorrar y reutilizar gran cantidad de agua.

"Éste es el nivel de calidad con el que trabaja el señor Conrado Escobar. Un parque de que parece un arenero, sin sombra, con numerosos desperfectos y sin un sistema adecuado de aprovechamiento del agua de riego", ha concluido.