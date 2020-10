Proponen para sanción a 220 personas en La Rioja en la última semana por no usar mascarilla

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Policía Nacional han propuesto para sanción durante la última semana a 220 personas por no usar mascarilla en La Rioja. De las mismas, 176 corresponden a personas que no utilizaban la misma en la vía pública, 38 con personas que no utilizaban mascarilla en locales de ocio o restauración y seis con personas que no la llevaban en el transporte público.

Desde que concluyó el estado de alarma, el pasado 13 de julio, las FCSE han denunciado a 1.663 personas por no usar mascarillas (1.314 en vía pública, 267 en locales y 82 en transporte público).

Asimismo, se ha denunciado a una persona por no cumplir con el confinamiento obligatorio.

También durante este periodo se han realizado 21 inspecciones a locales abiertos al público (ocio, restauración) que se saldan con tres propuestas de sanción. En concreto, uno por permitir no usar mascarilla y dos por el incumplimiento de las medidas antiCovid como mantener la distancia de baile o prohibir fumar en los mismos.

Asimismo, también se ha propuesto para sanción a un local (chamizo, cuarto) con prohibición de abrir.