El proyecto escritura de crónicas medievales que visibilicen a las mujeres con herramientas de Inteligencia Artificial

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Seminario 'The Interdisciplinary nexus of NLP, Linguistics and Literary Studies' aborda este jueves, 14 de noviembre, la mejora de modelos de Inteligencia Artificial con lenguas poco documentadas (como el inglés de los x. VII-XI) con los que reelaborar crónicas desde la perspectiva de las mujeres, normalmente ausentes o invisibles en los textos medievales.

El curso está enmarcado en el proyecto Economía Digital del Lenguaje e Inteligencia Artificial del Plan de Transformación y coordinado por Raquel Vea Escarza, profesora de Filología Inglesa de la Universidad de La Rioja.

En el marco del curso se presentará el proyecto PID2023-149762NB-100, cuyo investigador principal es el catedrático Javier Martín Arista, y que pretende contribuir a mejorar los modelos y maximizar los datos de la Inteligencia Artificial mediante el estudio de lenguas poco documentadas, como el inglés antiguo (siglos VII-XI).

Dada la escasez de textos disponibles, se está generando texto sintético para el entrenamiento de modelos computacionales. Entre las estrategias para obtener texto gramaticalmente correcto y estilísticamente apropiado, destaca la de reimaginar los eventos de las crónicas desde la perspectiva de las mujeres, normalmente ausentes o invisibles en los textos medievales.

Al reescribir las crónicas, se está generando texto con Inteligencia Artificial, indicando en el prompt que el texto debe ser fiel a los hechos históricos y el estilo. La evaluación depende del volumen de texto.

En este momento inicial, la evaluación de la corrección léxica y gramatical se realiza manualmente (porque estamos manejando textos muy pequeños para evaluarlos automáticamente).

En cuanto se hayan afinado los procedimientos de evaluación por medio de la revisión manual, dicha evaluación se realizará automáticamente, con procedimientos estandarizados como los que se aplican, por ejemplo, a la traducción automática.