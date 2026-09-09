El PR+Riojan@s reclama al Ejecutivo regional que actúe para mejorar "el deteriorado acceso" a la localidad de Larriba

El secretario general del PR+Riojan@s, Iván Herrero, ha visitado Larriba acompañado por la concejala de Ajamil de Cameros Cristina Galilea - PR+

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) reclama al Gobierno de La Rioja una actuación para mejorar el estado del acceso rodado a Larriba, aldea perteneciente al municipio de Ajamil de Cameros. Exige que, junto al Ayuntamiento, trabajen conjuntamente para estudiar y acometer las soluciones necesarias para recuperar el firme y establecer un mantenimiento adecuado.

El secretario general del PR+Riojan@s, Iván Herrero, ha visitado Larriba acompañado por la concejala de Ajamil de Cameros Cristina Galilea, coincidiendo con una jornada de celebración y convivencia junto a los vecinos de la aldea.

Durante la visita, el representante regionalista pudo conocer la situación del acceso a Larriba, que se realiza desde la LR-484, en las inmediaciones de Zarzosa, a través de un vial de cerca de siete kilómetros cuyo firme presenta actualmente un importante deterioro, y la sensación de "abandono y preocupación si pasara algo" por parte de algunos vecinos y trabajadores de la zona.

El PR+Riojan@s señala que el tránsito de vehículos de gran tonelaje por este acceso está contribuyendo a su deterioro, por lo que considera necesario analizar no solo una actuación para recuperar el firme, sino también las medidas necesarias para garantizar su conservación y mantenimiento en el futuro.

La formación regionalista recuerda que las administraciones públicas ya realizaron una importante inversión para mejorar este acceso. Por ello, considera fundamental proteger la inversión pública realizada y evitar que el vial continúe degradándose hasta requerir nuevamente una intervención de mayor envergadura.

"Volvemos a comprobar, cada vez que hablamos con la gente que hace su día a día en nuestros pueblos y aldeas, que se necesita algo más que discursos contra la despoblación. Necesitan accesos dignos, seguros y mantenidos durante todo el año, con la garantía de que si ocurriera una situación de emergencia como un incendio o un accidente de cualquier tipo, la ayuda va a poder llegar", ha señalado Herrero.

Herrero insiste en que "la realidad de lugares pequeños como Larriba debe formar parte de las prioridades de la política regional y garantizar a la población que se trabaja sin dejar de lado a ninguna zona, porque esa la auténtica lucha contra la despoblación es conservar los accesos, servicios e infraestructuras, proteger nuestra identidad y garantizar el futuro del medio rural".