PSOE advierte de "retraso" en proyecto de antigua estación buses, que podría comprometer el plazo para financiación UE

LOGROÑO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha advertido este viernes de "retraso" en el proyecto para la construcción de un centro intergeneracional en la antigua estación de autobuses, una circunstancia que, como han señalado en rueda de prensa el portavoz socialista Luis Alonso y la edil Eva Loza, podría llegar a comprometer el plazo para recibir la financiación europea prevista.

Alonso, en este sentido, ha recordado la "nefasta" gestión de los fondos europeos por parte del actual equipo de Gobierno del PP, con el que "se han perdido 6 millones de euros, una cifra astronómica para este Ayuntamiento, unos fondos que son una ayuda extraordinarua para invertir en peticiones de reformas de calles largamente demandadas por los logroñeses, como San Antón o Duquesa de la Victoria".

Ha recordado que "se han perdido esos 6 millones de dos Ministerios distintos, por un absurdo, por destruir sin alternativa, por no tener un modelo, por no saber reorientar proyectos o simplemente por no hacer nada, como es el caso de la calle San Antón, el caso yo creo que más paradigmático de lo que es la nula gestión del PP". "Se han perdido 6 millones de euros y la credibilidad ahora mismo es cero", ha afirmado.

Una situación, ha añadido Alonso, ante la que "nos toca hacer dos cosas: en primer lugar, esperar la respuesta de los Ministerios a esa devolución voluntaria de algo más de 2 millones de euros, sobre los intereses de demora y sobre la aplicación o la imposición o no de sanciones".

Y, además, ha asegurado que queda "otra segunda acción, ejecutar los proyectos que todavía están en marcha, que todavía están en plazo, y hacerlo además de la mejor manera posible para que esa factura que van a pagar los logroñeses no se vea incrementada", con "un proyecto que destaca, la rehabilitación de la antigua estación de autobuses, un proyecto con una ayuda concedida de 2,57 millones del Ministerio de Transportes".

PLAZOS.

En este sentido, la concejala Eva Loza ha señalado que "tememos, aunque queremos dar un voto de confianza, y por eso advertimos con más de un año de antelación a la finalización del plazo para la ejecución de la rehabilitación de la estación de autobuses, un año, hasta el 31 de marzo de 2026, sin observaciones ni reparos, porque podrían estar en riesgo los casi 2,6 millones de euros".

"Y no sólo esto, sino que podría estar en riesgo un proyecto de indudable interés para la ciudad", ha subrayado Loza, quien ha recordado que "este proyecto se incardina dentro de los que se conocen como PIREP, para la concesión de ayudas a la rehabilitación de edificios de titularidad pública y la convocatoria para la presentación de solicitudes".

Una convocatoria, ha recordado, en la que "el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, de 181 solicitudes aprobadas, quedó en muy buena posición, en un 21 puesto de esos 181, que se debe a una calificación técnica y no política", y en la que, además "existía un cronograma que se acompañó a la solicitud de ayuda de fondo, que situaba el plazo de ejecución de la obra en 20 meses, que ya no restan para la fecha de finalización de plazo, lo que nos preocupa considerablemente".

Se ha referido igualemente al cambio en el proyecto que fue ganador en el concurso de ideas convocado a tal fin, "que ya no va a poder ser realizado, porque, como ya dijeron los arquitectos del equipo que quedó en segundo lugar, era una solución muy buena, pero irreal".

Con este panorama, Eva Loza ha reseñado que "sabemos que ha habido retrasos, estamos ya en un plazo que no nos hubiese gustado, sabemos que el plazo fin es el 31 de marzo pese a que la página web del Ayuntamiento de Logroño si uno entra en este proyecto indica que el plazo fin es el 31 de enero pese a que la portavoz del equipo de Gobierno habló del 30 de junio del 2026, el plazo tope es el 31 de marzo".

Por lo tanto, ha asegurado, "tenemos que acelerar, el equipo de Gobierno tiene que acelerar los plazos en la medida de lo posible para poder llegar", a lo que ha unido el reclamo "transparencia, que el Ejecutivo local nos vaya informando puntualmente de cómo va la ejecución de esta obra".

"Y que nos vaya informando, además de al Ministerio, que tiene la obligación de informar trimestralmente, que nos vaya informando a los grupos políticos de cómo va esta obra porque de verdad no se puede perder la extraordinaria financiación de casi 2,6 millones de euros para ejecutar esta importante proyecto", ha alertado.

A ello ha sumado Loza que "en este caso, el incumplimiento parcial o total conllevaría la devolución íntegra de la ayuda, no prevé la orden que ejecutando parte sólo se tenga que devolver parte, entonces sólo cabría una modificación del proyecto pero insisto que se ajuste a los fines perseguidos por Europa pero ya hemos perdido prácticamente dos años".

Ha incidido en que "había 20 meses de ejecución, pero es que antes de los 20 meses de ejecución está la redacción del proyecto básico, la obtención de licencia urbanística, la aprobación del proyecto de ejecución, la adjudicación de la obra y la acta de replanteo y comienzo de la obra que eso son unos 15 meses más estaba previsto el cronograma, estamos ahora en la redacción del proyecto básico". "Nos tememos que no llegaremos a tiempo a ese 31 de marzo de 2026", ha concluido Luis Alonso.