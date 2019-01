El PSOE asegura que en La Rioja "no hay más parálisis e incapacidad que la del Gobierno"

Publicado 09/01/2019 13:52:08 CET

Los socialistas registrarán la próxima semana una Proposición de Ley para la gratuidad de la educación infantil de los 0 a los 3 años

LOGROÑO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE riojano, Francisco Ocón, ha asegurado que en La Rioja "no hay más parálisis e incapacidad que la del Gobierno" regional, en alusión a las acusaciones que lanzó sobre la oposición el presidente riojano, José Ignacio Ceniceros. Éste último señaló que PSOE-Ciudadanos-Podemos habían "paralizado" la Cámara regional, por lo que el Ejecutivo no tramitaba los presupuestos para 2019.

Para Ocón estas manifestaciones son de "tener caradura", ya que es el PP el que tiene "paralizado" al Parlamento, y como ejemplo ha puesto la modificación de la ADER, que con el apoyo del PSOE salió adelante el 24 de octubre, si bien todavía no se ha llevado al Parlamento.

Ha indicado además que "después del estrepitoso fracaso de un Gobierno de presentar unos presupuestos que luego retira, porque no ha encontrado el apoyo de quiénes se lo han prestado durante la legislatura, nos presentan una Ley de Medidas Urgentes que quieren discutirla por lectura única y urgencia". Algo que para Ocón supone que los grupos "no puedan hacer ninguna aportación, siendo una trágala".

Sobre esta Ley, el secretario general del PSOE ha indicado que contempla, entre otras cuestiones, la gratuidad de la educación infantil de los 0 a los 3 años para lo que "se descuelgan únicamente con tres líneas, para algo que es fundamental para la educación riojana".

Ante ello, ha anunciado que la portavoz socialista, Concha Andreu, va a presentar una Proposición de Ley "articulada" que registrará en el Parlamento para llevar a cabo la medida de la gratuidad. Por este motivo, ha señalado que si el Gobierno "es diligente, al contrario de lo que suele hacer", en el mes de marzo "con las aportaciones del resto de grupos, podría estar aprobada para entrar en vigor el próximo curso escolar".

Además, Ocón ha criticado que rebaja del IRPF propuesto en la Ley Urgente "supone un ahorro únicamente de 22 euros al año", así como que en el caso de los autónomos "si quiere cambiar algo está perfectamente habilitado para hacerlo con los presupuestos de 2018". Finalmente, en el caso del aumento por las deducciones por hijo ha criticado que "no la incluyeron ni siquiera en la Ley de Medidas Fiscales, presentadas junto a los presupuestos el 14 de noviembre", pero "ahora es urgente algo que no lo era hace mes y medio".

“Lo que no puede hacer un presidente como Ceniceros, al igual que los malos estudiantes, intentar correr al final para hacer lo que no ha hecho durante el curso y echar la culpa a los demás de su propio fracaso y su parálisis, porque ha estado muy ocupado con la candidatura del PP a la alcaldía de Logroño para al final llevarse el bofetón del siglo con Cuca Gamarra, pero no nos puede acusar a los demás de su propia incapacidad”, ha concluido.