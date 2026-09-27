El PSOE de Calahorra reclama un nuevo contrato para la escuela infantil que recoja las mejoras laborales previstas

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LOGROÑO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE recuerda que el Ayuntamiento de Calahorra licitó el contrato actual de gestión del servicio de la Escuela Infantil Municipal en el año 2024 con un periodo de ejecución del mismo de tres años (del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2027), y previendo una posibilidad de prórroga ordinaria por un año adicional que contemple el curso escolar 2027-2028.

Con posterioridad a la adjudicación de dicho contrato, en el año 2025, se aprobó y publicó en el Boletín Oficial del Estado, el XIII Convenio Colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil, un nuevo convenio colectivo del sector de centros de atención y educación infantil.

Este nuevo convenio colectivo del sector, sustituye al XII convenio de referencia utilizado en la redacción de los pliegos del contrato actual, e introduce incrementos retributivos sustanciales y mejoras en las condiciones laborales para las plantillas de estos centros.

El Presupuesto Base de Licitación del contrato de 2024, se calculó aplicando como estimación de costes laborales vigentes las tablas salariales de aquel momento.

Sin embargo, el XIII Convenio Colectivo estatal establece en su Anexo II (Tabla B - Centros de gestión indirecta con contratos en vigor) y en su Tabla A (para nuevas licitaciones) incrementos salariales sensiblemente superiores.

De acogerse este Ayuntamiento a la prórroga contractual ordinaria prevista a partir de agosto de 2027, el contrato se ejecutaría impidiendo, un año más, la traslación de las subidas salariales acordadas en el nuevo convenio colectivo conllevando una pérdida directa de poder adquisitivo en la plantilla adscrita a la Escuela Infantil Municipal Santos Mártires.

Con ello, y atendiendo a la periodificación de los contratos de la Escuela Infantil, el Ayuntamiento de Calahorra va por detrás de la implementación de las mejoras salariales y laborales aplicables a través de los nuevos convenios colectivos, puesto que las licitaciones siempre se calcularían con convenios obsoletos o a punto de extinguirse.

Por ello, en el pleno del próximo lunes "solicitaremos a la alcaldesa que acuerde de manera expresa la no aplicación de la prórroga del contrato actual de gestión de la Escuela Infantil Municipal a su vencimiento en agosto de 2027".

"Le pediremos también que inicie con la suficiente antelación los trámites administrativos necesarios para la redacción de los nuevos pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para la licitación de un nuevo contrato de gestión del servicio".

Y finalmente, que la nueva licitación tenga en cuenta una posible modificación contractual en virtud de la aprobación de nuevos convenios colectivos, con el fin de contribuir al sostenimiento de la calidad de la atención mediante la aplicación de las mejoras salariales y laborales de la plantilla.