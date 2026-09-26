El PSOE de Calahorra solicitará al pleno finalizar el refuerzo del muro de San Francisco

LOGROÑO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calahorra llevará al pleno del próximo lunes una propuesta con la que instará a la alcaldesa y a su equipo de gobierno a iniciar las negociaciones oportunas con el Gobierno de La Rioja para financiar, proyectar, licitar y ejecutar las obras restantes de consolidación y refuerzo del muro de San Francisco.

El Muro de San Francisco se encuentra catalogado como yacimiento arqueológico de grado de protección I (protección integral), lo que exige obligaciones de conservación de elevada entidad que afectan a la estructura y al aspecto de la construcción.

En los años 2020 y 2021 se realizaron por fin las esperadas y necesarias obras de consolidación del Muro de San Francisco, que contaron con un presupuesto de 441.591,41 euros y un plazo de ejecución de 6 meses.

Estas obras habían sido postergadas en innumerables ocasiones y, finalmente, gracias al refuerzo en la colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Calahorra y el Gobierno de La Rioja, ambas instituciones fueron capaces de llevarlas a término, ampliando la cantidad de paños de muro a reforzar, e incrementando las medidas de seguridad inicialmente diseñadas.

Los trabajos de refuerzo y consolidación permitieron no solo reforzar el muro que circunda parte del antiguo convento de San Francisco, sino también mejorar y adecuar el entorno, abriendo un nuevo mirador en una de las zonas más altas de la ciudad, en la trasera de la iglesia, junto a la escuela de música.

Estas obras fueron licitadas por el Gobierno de La Rioja, quien también las financió en un 66 % a través de un convenio firmado con el Ayuntamiento calagurritano, que se comprometía a asumir un 34 % de las mismas.

Sin embargo, pese a la importancia de estas obras, la actuación no completó el refuerzo del 100 % del muro de San Francisco, sino el tramo más prioritario.

Por ello, con el objetivo de continuar y completar el refuerzo del muro y la reurbanización de todo el entorno del Muro de San Francisco, el Ayuntamiento de Calahorra debe iniciar los contactos necesarios con el Gobierno de La Rioja para planificar a la mayor brevedad estas obras.

No solo se trata de garantizar la regeneración urbana del entorno, sino también de contribuir a la seguridad de la zona, teniendo dos elementos:

En primer lugar, en los últimos meses, se viene apreciando una ampliación progresiva y preocupante de las grietas en la cuesta de la Catedral.

Y en segundo lugar, el muro de San Francisco constituye un elemento de sostenimiento del antiguo convento de San Francisco, donde la Cofradía de la Vera Cruz está realizando un importante esfuerzo de sostenimiento y reparaciones para garantizar la integridad de este importante elemento de nuestro patrimonio histórico.

"Estamos hablando, por tanto, de un entorno urbano que atesora importantes atractivos turísticos, por lo que acometer estas obras tiene una importancia estratégica para Calahorra", finalizan los socialistas.