PSOE critica que "Escobar prometió en campaña bajar un 10% los impuestos" pero "logroñeses pagan hoy 4 millones más"

Archivo - Luis Alonso, en la rueda de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este jueves que "los logroñeses y logroñesas pagan hoy 4 millones de euros más de impuestos y tasas" que "en el año 2022" lo que demuestra "que Escobar ha incumplido otra promesa electoral" al señalar en 2023 que "iba a bajar los impuestos un 10 por ciento".

Así lo ha destacado esta mañana en una rueda de prensa el portavoz socialista, Luis Alonso, quien ha aseverado que "el equipo de Conrado Escobar terminará su legislatura con más impuestos, peor gestión y peores servicios".

Alonso ha indicado que, en términos de presión fiscal por habitante, cada logroñés paga ahora 515 euros al año, cuando con el PSOE pagaba 495 euros al año, "lo que supone un 4 por ciento más que en 2022 cuando Escobar prometió una reducción del 10 por ciento".

Además, Alonso ha señalado que el Ayuntamiento recauda ahora más del IBI y se ofrecen bajadas minúsculas en impuestos como el de la Plusvalía "que solo beneficia a aquellos que poseen propiedades".

Eso sí, "las figuras más extendidas como las tasas han experimentado un gran incremento" ya que Escobar "está recadando 3,9 millones de euros más que en 2022", ha afirmado el edil.

SUBIDA DEL PRECIO DE ESPACIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.

Asimismo, "también han subido los precios de las ludotecas, espacios e instalaciones municipales como las ludotecas, bibliotecas o recintos deportivos", y es que "en 2025 se recaudaron 217.000 euros más, que es un 27 por ciento más en este concepto fiscal".

Alonso ha augurado que, por lo que apunta el presupuesto de 2027, "los logroñeses seguiremos pagando más impuestos y tasas en los meses que quedan de Llegislatura".

Por último, el portavoz socialista ha asegurado que "cómo es posible que, en el año 2026, recaudando 4 millones de euros más que en el 2022 y recibiendo 15 millones más del Gobierno de España, Escobar esté presentado a los logroñeses y logroñesas peores servicios públicas que en el año 2022".