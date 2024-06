El PSOE critica que el PP no ha presentado su programa "y su única propuesta sea blanquear la extrema derecha"

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE por La Rioja, Raúl Díaz, ha criticado este lunes que el PP "todavía no ha presentado su programa electoral para Europa" y su única propuesta de futuro es "blanquear la extrema derecha".

Raúl Díaz ha comparecido ante los medios de comunicación para destacar "la importancia de la participación en las elecciones europeas y confiar el voto en el Partido Socialista".

En este sentido, el diputado nacional ha explicado que en nuestra comunidad autónoma ya han solicitado su voto por correo un total de 15.573 personas, lo que supone 10.000 personas que los anteriores comicios comparables" que son los de las elecciones europeas del año 2014 (ya que en 2019 coincidieron con las locales y autonómicas).

"Se reafirma el compromiso de los riojanos con la democracia", ha indicado.

Para Díaz, el PSOE "es el único partido capaz de poder frenar los gobiernos de la ultraderecha. Ni a la extrema derecha ni al Partido Popular les interesa hablar de Europa".

"PLEBISCITO DE POLÍTICA INTERNA"

Por eso, indica el diputado, "han planteado las elecciones como un plebiscito de política interna. Por eso ocultan a su candidata que, a una semana para que se abran las urnas, todavía no ha presentado el programa electoral y su única propuesta de futuro es fiarlo absolutamente en todo, a blanquear a la extrema derecha para pactar con ellos el futuro de la Comisión Europea".

Díaz destaca así la importancia de ir a votar este domingo "ante esta tesitura histórica en la que, por primera vez, fuerzas radicales y no escépticas pueden hacerse con el poder en la Unión Europea gracias a sus pactos con el Partido Popular de Europa".

De cara al 9 de junio, ha proseguido, "el PSOE llega en plena forma, llega en clara remontada y, por supuesto, llega también dando la vuelta a las encuestas una vez más como cada vez que se abre un periodo electoral".

"EL PP SE HA QUITADO LA CARETA DEL TODO"

"Ya los principales estudios confirman que llegamos en empate técnico con el Partido Popular pero estoy convencido de que vamos a poder superarles" porque "el PP se ha quitado la careta del todo y sin ningún pudor con partidos populistas y de extrema derecha y creemos que es lo único que vamos a sacar en claro del Partido Popular en este proceso electoral que es que ya no tienen ningún límite territorial para sus pactos con los neofascistas".

"Es así de claro. En Europa al Partido Popular le parece homologable un gobierno como el italiano en el que se facilita el hostigamiento contra las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo mientras que dificultan las condiciones de vida para las familias homosexuales, por ejemplo, para aquellos que hayan decidido tener hijos eliminan a uno de los progenitores de registro civil".

En España donde pueden gobiernan con Vox "y todo ello a pesar de la deriva ultra y de la apelación a la violencia física que está llevando a cabo Abascal y que no merece el más mínimo reproche por parte del Partido Popular".

"ASIMILA EL DISCURSO DE VOX"

"Para gobernar, el Partido Popular parece dispuesto a asimilar el discurso de Vox, el discurso más reaccionario, negándose a desplegar la ley contra la violencia de género en la comunidad autónoma de La Rioja, censurando obras de teatro o negándose a desarrollar parlamentariamente el Consejo de Participación LGTBI", ha criticado.

Por todo ello "creemos que la respuesta que se tiene que dar a un partido xenófobo, a un partido homófobo, machista y racista, no puede ser el de comprar su discurso".

Además, indica, "junio es el mes del orgullo y, a diferencia de lo que ha ocurrido los cuatro años anteriores en la comunidad autónoma de La Rioja, no vamos a tener una campaña institucional específica porque el Partido Popular no es que la haya recortado, es que la ha eliminado del todo de su plan de publicidad institucional".

"No puede ser que el gobierno regional se niegue a cumplir la ley desarrollando el Consejo de Participación LGTBI. No puede ser que el gobierno municipal del 'siempre dialogante', que es de lo que más presume Conrado Escobar, se haya decidido negar un espacio municipal a un grupo de teatro porque no le guste el contenido de su obra".

"¿QUÉ ENTIENDEN POR DIÁLOGO Y POR BUEN GOBIERNO?".

Con todo ello -finaliza- "nos gustaría que desde el Partido Popular de Logroño y desde el Partido Popular de La Rioja nos dijesen qué entienden por diálogo y por buen gobierno".

"¿Someter a una censura previa el contenido de una obra teatral?, ¿negar el espacio público a quien piensa diferente? ¿de verdad que en pleno siglo XXI siguen cuestionando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente y libremente su embarazo?. De tanto acercarse a ellos, consideramos que el Partido Popular lo que ha hecho ha sido asimilar los discursos más carcas, más antiguos y más reaccionarios".

Así las cosas -finaliza- "estamos en un momento crucial en el que nos jugamos una Europa Social o una Europa en blanco y negro. El PSOE sigue siendo el mejor partido político que se presenta a las elecciones para garantizar derechos, garantizar libertades y garantizar la prosperidad de una economía compartida".