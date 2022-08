El PSOE cuestiona la preocupación del PP por la natalidad estando en contra de medidas como la subida del SMI

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista se ha cuestionado la preocupación de PP por la natalidad, tras una rueda de prensa del portavoz parlamentario, Jesus Ángel Garrido, cuando "están en contra de la subida del SMI o controlar los precios de la vivienda".

En nota de prensa, el PSOE ha señalado que "el descenso de natalidad es un hecho y un problema que nos afecta a España y Europa". Ha añadido que, para afrontarlo, desde el PSOE apuestan por "acciones transversales, que involucren a todos los sectores de la sociedad".

Ha citado "la reforma laboral, que ha impulsado la estabilidad laboral y el empleo juvenil, y que contó con el rechazo del Partido Popular, es una de las acciones claves para revertir la situación".

También, "las políticas orientadas a acabar con la precariedad, como el aumento del salario mínimo o la implementación del Ingreso Mínimo Vital, son medidas que los Gobiernos progresistas de España y La Rioja han puesto en marcha, que repercuten positivamente en los jóvenes, y que la derecha, que ahora parece preocuparse por la natalidad, ha votado en contra".

Ha creído que "no solo es necesario acabar con la precariedad en el ámbito del trabajo. Garantizar el acceso a la vivienda con unos precios asequibles es vital para la construcción de un futuro".

"En eso estamos los socialistas con la creación de la futura Ley de Vivienda, que, entre otros asuntos, actuará contra los precios desorbitados", ha señalado.

Ha indicado que es una "medida que Concha Andreu ya anunciado que, si es posible, aplicará en La Rioja al contrario que presidentes autonómicos del PP, que han mostrado su rechazo posicionándose de forma clara a favor del mercado, evidenciando su poca o nula preocupación por un problema que es necesario solucionar".

Para el PSOE, "está muy bien que al Partido Popular se le ocurra ahora hablar de la natalidad, de pactos y acuerdos. Pero estaría mejor que, cuando hay que de verdad aprobar medidas que benefician a los jóvenes y, por ende, al impulso de la natalidad, no aplique su ya clásico no por el no".

"Su única propuesta: el comodín de la bajada de impuestos para que la clase privilegiada tenga más futuro que la clase media y trabajadora", ha finalizado.