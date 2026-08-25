PSOE Logroño: "La destrucción de eje ciclista de Avenida de Portugal inició 3 años de retroceso en movilidad sostenible"

Archivo - Imagen de archivo del eliminado carril bici de Avenida de Portugal en Logroño. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Logroño Álvaro Foncea ha recordado este martes que "se cumplen tres años de la destrucción del carril bici de Avenida de Portugal por parte del equipo de Gobierno municipal".

Un trámite "ejecutado sin comunicación previa y que dio lugar a la devolución de fondos europeos destinados a movilidad sostenible, cuya cuantía total ronda ya los 8 millones de euros", como ha señalado.

En esta misma calle, ha añadido el edil del PSOE, "donde Conrado Escobar eliminó el carril bici por considerarlo innecesario e inseguro, han sido atropelladas cinco personas en tres siniestros".

Así, ha lamentado tres años de decisiones "contrarias a la movilidad sostenible, tres años en los que aquella eliminación fue el punto de partida de una serie de malas decisiones".

Foncea ha lamentado que, en este tiempo, en las calles Sagasta y Duquesa de la Victoria, "se ha procedido a la modificación de los proyectos originales, con presupuestos más elevados para peatonalizar solo parcialmente o incorporar la doble fila".

En la A-13, "hemos asistido a la no ejecución de la ampliación ciclopeatonal pese a contar con financiación europea, lo que ha dejado también consecuencias en forma de accidentes, con un trabajador accidentado el 18 de febrero de este año".

Por lo que respecta a la conexión de Lardero con Logroño, la única infraestructura ciclista nueva del periodo, "fue modificada por el Gobierno regional a petición del Ayuntamiento de Logroño para eliminar la rotonda ciclista prevista en el cruce de la calle Sequoias con Avenida de la Sierra".

A esto se añade que, para la peatonalización, "solo se ha licitado un único paquete de cuatro pasos elevados en toda la ciudad".

Y en materia de transporte público, la renovación de parte de la flota de autobuses por modelos menos contaminantes "no compensa la decisión de interrumpir el único eje de transporte público existente mediante la inserción de una rotonda".

Además, Foncea ha señalado que, coincidiendo con este tercer aniversario, el Partido Popular "ha aprobado la adjudicación de las obras de una nueva rotonda en el centro de la ciudad, que inducirá más tráfico motorizado, más contaminación y más riesgo de accidentes, además de eliminar superficie peatonal y arbolado".

Tres años después, el balance "no es solo la pérdida de fondos europeos por la gestión del equipo de Gobierno, sino que nos encontramos con una ciudad más hostil, contaminada y peligrosa como resultado de estas políticas".

Álvaro Foncea ha afirmado que hace tres años Conrado Escobar "inició un camino de retroceso para la movilidad sostenible, y lo hizo en contra de todas las recomendaciones de la Unión Europea, y de otras instituciones públicas como la FEMP".

"Con Conrado Escobar y su Gobierno", ha concluido Foncea, "Logroño retrocede y se aleja de las ciudades avanzadas en movilidad".