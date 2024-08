PSOE ve la decisión de Transportes como "un castigo a la cerrazón" de Escobar y le pide que "no politice" y "rectifique"

Pide pleno extraordinario para que alcalde de Logroño "dé explicaciones"

LOGROÑO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha considerado que la decisión del Ministerio de Transporte, rechazando las alegaciones del Consistorio sobre tres proyectos de movilidad sostenible con fondos UE en la ciudad, es "un castigo a la cerrazón" del alcalde, Conrado Escobar, a quien ha pedido "no politizar" este cuestión y "rectificar y ejecutar los proyectos previstos".

En rueda de prensa, Alonso ha afirmado que "lo dijimos, lo advertimos, lo denunciamos y no se nos hizo caso, que no se seguían los cauces adecuados y no se planteaban alternativas reales, no se quiso escuchar, no se nos hizo caso, ni al Partido Socialista, ni a otros grupos políticos, ni a colectivos, ni a muchos ciudadanos, nada".

"Todo -ha afirmado- por una promesa en campaña electoral hecha a los más extremistas del Partido Popular, una promesa para no perder votos hacia la derecha. Todo por un revanchismo hacia la anterior Alcaldía socialista, hacia las medidas que puso en marcha en materia de movilidad sostenible entre 2019 y 2023".

Ha reseñado que "ayer este Ayuntamiento recibió la noticia que confirma las peores previsiones, que confirma el castigo del Ministerio a una cerrazón, a un erre que erre, por parte de este equipo de Gobierno ante tres proyectos que contaban con fondos europeos, tres proyectos concedidos e ingresados en caja".

El primero, como ha recordado Alonso, el Eje Ciclista Este-Oeste, con "una ayuda del Ministerio para crear infraestructuras ciclistas, no para financiar una especie de vayan ustedes por donde puedan o como puedan de la calle Bretón de los Herreros o de la Gran Vía". Un cambio -tras la orden "hace ahora justo un año" de eliminar el carril bici en Avenida de Portugal- que "no es alternativa" y que "es el único que provoca daños a terceros".

En cuanto a la calle Sagasta, ha llamado a explicar "cómo es posible que el PP tarde varios meses en reformar el proyecto y adjudicarlo por un importe mayor al que licitó el PSOE y alegar, sin inmutarse, al Ministerio cuestiones de ahorro económico". Y en cuanto al tablero de la A-13, ha incidido en que es una actuación "ampliamente demandada por empresas y particulares".

Por eso, el portavoz socialista ha asegurado que la decisión de Transportes "deja en evidencia la nefasta gestión del alcalde, Conrado Escobar, el grave daño que se está haciendo a la movilidad, a las arcas municipales, al bolsillo de los logroñeses y a la imagen incluso a nivel nacional y europeo de Logroño, ligada ya a retrocesos, a revisión constante, a errores de comunicación, a una actuación sobre la marcha y que carece a día de hoy de un modelo claro y definido".

Alonso ha avanzado que el PSOE va a solicitar "un pleno extraordinario monográfico sobre esta cuestión", que "sirva además para que el alcalde de Logroño dé la cara, dé las explicaciones oportunas y nos diga a los logroñeses y logroñesas cuánto nos va a costar esa soberbia, ese erre que erre, esos caminos a ninguna parte, todo por no torcer el brazo y continuar en una estrategia casi casi suicida".

PALABRAS DEL ALCALDE.

Sobre la rueda de prensa de ayer por la tarde de Conrado Escobar, en la que ofreció una primera valoración de la respuesta del Ministerio, el dirigente del PSOE ha mostrado "estupor e indignación, porque esto no es una cuestión del Ministerio contra Logroño, no es una guerra de Óscar Puente contra los logroñeses".

"Se trata -ha asegurado Alonso- de cumplir las normas europeas que rigen la convocatoria de ayudas y las condiciones para su modificación. Lo que hasta ayer a las 13 horas o a las 14 horas era una cuestión técnica no puede transformarse en una cuestión política simplemente porque no han aceptado los comentarios o las alegaciones o las alternativas que yo he planteado".

Y ha insistido en que "si uno quiere esa ayuda, y creo que el Ayuntamiento la quiere, debe cumplir unas normas, lo demás es un ejercicio de pueblerinismo o incluso de matonismo, además de un ridículo institucional, es no saber o no querer saber cuáles son las reglas, no es una cuestión de elegir entre burocracia o democracia, porque el mensaje ayer del señor Escobar es que yo soy de Logroño, le voy a decir al Ministerio qué hacer y si no lo acepta, me enfado y politizo el tema".

"Estamos ante horas, días e incluso alguna semana que son claves, hay que tomar decisiones. Lo que decida ahora el Partido Popular de Conrado Escobar va a condicionar los proyectos, las ayudas, las sanciones y la situación económica de este Ayuntamiento. Lo que se decida ahora, en estos días, proyectará a nivel nacional y europeo una determinada imagen de la ciudad de Logroño", ha subrayado.

Con todo, ha dicho Luis Alonso que "desde el Grupo Municipal Socialista no perdemos la esperanza de que el PP rectifique, porque es tiempo de poder rectificar, ahora sí se puede rectificar, ejecuten los proyectos tal y como estaban".