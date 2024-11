El PSOE ve "un error" el traslado del Parque Tecnológico de La Rioja de Logroño a Albelda y pide al alcalde pronunciarse

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha considerado este martes como "un error y hasta un despropósito" que el futuro Parque Tecnológico de La Rioja haya trasladado su posible sede desde el Polígono de Las Cañas al antiguo recinto ferial de Albelda.

Un cambio, anunciado la pasada semana por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, que, en palabras del responsables socialista ha sido "una sorpresa" y sobre la que exige al alcalde logroñés, Conrado Escobar, que se pronuncie, "porque hasta ahora no ha dicho ni mú".

Ha recordado que "a finales del año 2022, el Gobierno de La Rioja y el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, liderado por Pablo Hermoso de Mendoza, trabajaron de manera conjunta en la redacción y presentación de dos propuestas a financiar por parte de la Unión Europea dentro de los fondos Next Generation".

Propuestas tecnológicas -junto a una tercera relacionada con la agricultura- que fueron aprobadas en Consejo de Ministros en el mes de marzo del 2023, una, para los gemelos digitales de simulación virtual, -cuyo convenio se firmó hace unos días-, y el otro, para la creación de un parque científico tecnológico en La Rioja, que se ubicaría en el Polígono Las Cañas de la capital.

Ha especificado, además, que para este proyecto de parque tecnológico -en el que participan varias comunidades autónomas con La Rioja como coordinadora- se presentó un presupuesto para La Rioja de 15 millones de euros, de los que se obtuvo un 75% de financiación europea, es decir, en torno a 11 millones de euros.

Alonso ha subrayado precisamente que "La Rioja es única comunidad autónoma de España que a día de hoy carece de un parque científico tecnológico, muy al contrario de otras comunidades autónomas o que otras ciudades cercanas a Logroño", en lo que ha puesto como ejemplos San Sebastián, con una estructura que cumple ya 30 años, Pamplona, Vitoria o Zaragoza.

"Pero -ha añadido- ante todo esto, tenemos la semana pasada el anuncio sorpresa del Gobierno de La Rioja de trasladar esa sede del parque tecnológico a la colonia de Albelda de Iregua, en la Nacional 111, en la Carretera de Soria. Es decir, ese proyecto se va de Logroño, no se implantará en Las Cañas, como se indicó en la memoria, tampoco se implantará en La Fombera, como el propio presidente Gonzalo Capellán dijo en octubre del año 2023, y ya directamente se va de la ciudad"

Ha reiterado la "sorpresa" ante este traslado "porque estamos convencidos de que es un error, que incluso es un despropósito, y que sobre todo, esto que se ha anunciado ahora, no es un parque tecnológico, no es lo que el resto de comunidades autónomas entienden y entendemos por un parque tecnológico".

En este sentido, ha apuntado que "todos los parques tecnológicos se ubican alrededor de empresas privadas de cierto tamaño que o ya están ubicadas en ese espacio o pretenden ubicarse y por eso, nacen en espacios en los que se dispone o se puede disponer de terrenos industriales amplios para planificar crecimientos", a veces fuera de las ciudades.

También ha citado que "pueden nacer también en torno a espacios cercanos a universidades o centros de conocimiento, sobre todo si están ligados a temáticas concretas y a la llegada de inversiones empresariales en esas temáticas concretas", lo que ha ligado al anuncio, en octubre de 2023, de llevar esta instalación a La Fombera. "Pero un año más tarde, todo ha cambiado", ha dicho.

"Ahora -ha criticado Alonso- se saca el proyecto de Logroño para llevarlo a mitad de una carretera nacional, donde no hay empresas, ni las habrá, porque no hay espacio industrial, ni hay centros de conocimiento, ni universidades, ni las habrá. Un espacio en la nada. Este dinero de los fondos europeos era para crear un verdadero parque tecnológico, no para aprovechar un dinero en arreglar la colonia de Albelda".

Con todo, ha considerado "lo más importante, desde el punto de vista de Logroño, es saber qué ha dicho el señor Escobar, qué le ha dicho al presidente del Gobierno de La Rioja, cuando ha sabido que ese centro científico-tecnológico se traslada desde Logroño a la mitad de la carretera nacional 111, pues de momento sabemos que no lo ha dicho nu mú, la callada por respuesta".

"Tenemos el proyecto aprobado, tenemos la financiación, es decir, tenemos el dinero, tenemos la carencia porque somos la única comunidad que no tiene un parque científico-tecnológico, tenemos el espacio industrial vacío en Logroño, tenemos todo menos la voluntad política por pelear por Logroño. La voluntad política por pelear de verdad para tener un proyecto de referencia en Las Cañas, que sea motor del polígono industrial de Las Cañas", ha lamentado.

A juicio del responsable municipal del PSOE, hay cosas en Logroño, "que el alcalde tenía que haber alegado en defensa", citando el propio polígono Las Cañas, "con una parcela del Ayuntamiento de 120.000 m2"; "muchas empresas de servicios tecnológicos, 275 empresas en concreto en nuestra comunidad, con 2.280 trabajadores que están en Logroño y alrededores, no en la N-111".

Ha sumado dos universidades "que forman a miles de jóvenes y que precisamente se ubican no muy lejos de Las Cañas"; la Casa de las Ciencias; la futura sede de la empresa tecnológica Bosonit; y la rehabilitación del antiguo Colegio San Bernabé "donde se van a alojar emprendedores". Por todo ello, ha considerado que "tenemos todo para vincular la imagen de Logroño con la ciencia y la tecnología, que deben ser claves junto a otros sectores" para la ciudad.

"Si en el kilómetro 8 de la Nacional 111 no hay empresas del sector, ni espacio industrial vacío, no hay universidades, ni hay emprendedores, ni es accesible por transporte urbano, ni hay colegios, ni guarderías, ni viviendas cerca, ¿por qué se saca el parque tecnológico de Logroño? Y teniendo todo esto en cuenta, ¿por qué el señor Conrado Escobar no ha dicho nada, absolutamente nada a esta idea de traslado desde Logroño a la carretera nacional 111?", se ha preguntado.

Así, ha exigido al primer edil logroñés que "pelee de verdad por Logroño y por su futuro". "Hablamos además de crear una ciudad cercana de 15 minutos, de que haya un transporte urbano, de que haya unas medidas de conciliación para los trabajadores, y realmente mandamos todo esto a mitad de la Nacional 111. Es un profundo error, no entendemos muy bien este silencio absoluto ante esta idea", ha finalizado Luis Alonso.