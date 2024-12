Rego apuesta en materia de inmigración por "un sistema de acogida que nos permita hacerlo sostenible y con derechos"

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha apostado en materia de inmigración, que "es un asunto de país", hay que "actualizar determinados elementos para que haya un sistema de acogida que nos permita hacerlo sostenible y en base a los derechos".

En este punto, ha indicado que, sobre todo, con la celebración de la Conferencia de Presidentes, que se está desarrollando en Santander, y relacionado con los menores migrantes no acompañados "espero es que seamos capaces de desbloquear la situación", para, a continuación, recordar que "por parte del gobierno hemos puesto a disposición esta vocación de entendernos, de trabajar de manera cooperativa también con las comunidades autónomas, porque creemos que tiene que ser así".

Rego se ha referido al asunto migratorio, preguntado por los periodistas, tras la reunión que ha mantenido, en la sede del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), con el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor.

La ministra ha recordado que "la cuestión migratoria en el caso de la infancia migrante tiene que ver también con la protección de los niños y niñas en situación de desamparo". "Es una competencia autonómica, por tanto, tiene que haber un mecanismo de acuerdo con las comunidades autónomas, y poner en el centro la vocación del gobierno de poner recursos y financiación para adecuar el sistema de acogida y hacerlo sostenible a nivel territorial", ha añadido.

Sobre el hecho que La Rioja todavía no haya acogido los menores migrantes no acompañados asignados, Rego ha indicado que la asignación se realizó, a través del sistema de coordinación que tenemos a través de la Conferencia Sectorial de Infancia; y en este caso me suena que se está activando para que se termine de concretar". Recordar que va asociado a la financiación del Estado.

"Precisamente el debate lo que nos tiene que llevar es saber cómo se dimensiona el sistema de acogida para hacerlo sostenible en los distintos territorios y yo creo y bueno y vuelvo a apelar otra vez a esto, al sentarnos a hablar, a planificar, a estructurar y ver de dónde salen los recursos", ha destacado la ministra.

Ha reconocido que en la negociación "partimos de posiciones divergentes, esto es una obviedad, no estoy diciendo nada que no sea obvio, pero yo insisto en que hay margen para entendernos, hay margen para estructurarlo, hay margen para dimensionarlo".

Rego ha resaltado que "la situación de estos niños y niñas en muchos casos es muy dolorosa y estamos viendo que cuando se hace un proceso de acompañamiento con recursos de transición hacia la vida adulta estamos teniendo experiencias valiosas, con un alto índice de empleabilidad y con proyectos comunitarios muy interesantes".

Por ello, para concluir sobre este asunto ha insistido "en la capacidad que tienen también estos niños y niñas cuando vienen aquí se les da una oportunidad, de formar parte de nuestras comunidades y hacerlo desde el trabajo y la construcción de espacios sostenibles".

LIMITACIÓN MÓVILES

Por otra parte, la ministra preguntada por el informe final, aprobado este martes en Consejo de Ministros, que propone regular el acceso a dispositivos digitales según la edad del menor, ha indicado "lo que estamos planteando es, a partir del diagnóstico que nos ha hecho el panel de expertos, hacer recomendaciones por tramos de edad".

En este punto, ha manifestado que "hasta los seis años lo que se recomienda es que no haya exposición a las pantallas", y luego, a partir de los seis años se va haciendo una graduación en el contacto con formación, con garantías también que tendrán que venir de la mano de la Ley de entornos digitales seguros, que se está tramitando a nivel de Gobierno".

Por tanto, ha finalizado la ministra, "lo que tenemos son dispositivos diferentes que lo que garantizan son los derechos de los niños, las niñas, y dan mecanismos también formativos que son absolutamente importantes", si bien "la concreción de todo esto tiene que venir de la mano de los propios territorios, y ahí pues es importante que nos entendamos y que trabajemos de manera cooperativa".