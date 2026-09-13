René Molina y Luleika Aray, ambos de Lardero, primer premio en fruta y hortaliza del Concurso Agrícola de La Rioja

Ganadores del concurso agrícola de La Rioja - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

René Molina y Luleika Aray, ambos de Lardero, han sido distinguidos con el primer premio en fruta y hortaliza, respectivamente, del 57 Concurso Agrícola de La Rioja, que se ha celebrado de 10,00 a 14,00 horas, en el Espolón de Logroño.

Organizado por Fundación Caja Rioja, con el patrocinio de CaixaBank y la Dirección General de Turismo del Gobierno de La Rioja, y la colaboración de la Dirección General de Desarrollo Rural, el Ayuntamiento de Logroño y el CPAER.

El Paseo del Espolón ha acogido a un total de 15 agricultores procedentes de 10 localidades, entre ellas, Alfaro, Albelda de Iregua, Agoncillo, Nalda, Préjano, Lardero, Logroño, Quel, Rincón de Olivedo y Tirgo ha indicado. Ofrecerán melocotones, manzanas, melones, ciruelas, peras, nectarinas, paraguayos, sandías, tomates, pimientos, chiles, cebollas, pochas, berenjenas, calabazas, pasas de ciruela claudia reina, remolacha, piparras, patatas, zapallitos (variedad de calabacín), acelgas, lechugas, higos, uva, apio, albahaca, escarola, azafrán ecológico, almendras, hierbas y plantas aromáticas y culinarias, zanahoria, pochas, alubia blanca, alubia verde, guindillón, etc.

Además, este año también ha participado un stand de "#productoriojano", con motivo de la colaboración con la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja, así como Fungiturismo para promocionar el centro temático dedicado al champiñón en Pradejón.

En esta edición se ha recordado al agricultor Ángel Martínez Orte, agricultor de La Rioja que siempre participaba en el Concurso Agrícola con sus nueces, recientemente fallecido en Alesanco.

Los premios han sido los siguientes:

Mejor conjunto de Fruta - 600 euro trofeo: René Molina Severiche, de Lardero

Mejor Conjunto de Hortaliza - 600 euro trofeo: Luleika Aray Herrera, de Lardero

Mejor Fruta - 300 euro y trofeo: Melocotón de Javier San Pedro, de Lardero

Mejor Hortaliza - 300 euro y trofeo: 'La flor de ajo', flores comestibles de hortícolas de 'La casilla ecológica', de Alfaro.

Mejor Agricultura Ecológica - 300 euro y trofeo: Asociación 'El Colletero', de Nalda Mejor Agricultor/a Joven (menor de 40) - 300 euro y trofeo: 'La huerta de rizos' Mejor Proyecto Agrícola - 600 euro y trofeo: 'Retorno Tirón', de Tirgo

IV CONCURSO DE CATA POPULAR POR CUADRILLAS

También este domingo, entre las 11,00 y las 13,00 horas, se ha celebrado la IV Cata por cuadrillas que organizan Fundación Caja Rioja, CaixaBank y la Cofradía del Vino.

El Concurso de Cata es una actividad de promoción más del Concurso de Vinos de La Rioja, puesto que los ganadores han sido los vinos sobre los que se desarrolla el evento.

El primer premio ha sido para el equipo formado por José Montón Silva, Alex Tomé Santolalla, Carlos Martínez Fernández e Iker Muguruza Vidal.