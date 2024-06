'La Rioja Connection' reúne a expertos en lingüística computacional, procesamiento del lenguaje natural e IA

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El encuentro 'La Rioja Connection. International Network of Computational Linguistics, Natural Language Processing and Artificial Intelligence applied to language' reúne este martes, 18 de junio, a expertos internacionales en el ámbito de la lingüística computacional, del procesamiento del lenguaje natural (PLN) y de la inteligencia artificial (IA) aplicada al lenguaje.

Enmarcado en el proyecto Economía Digital del Lenguaje e Inteligencia Artificial del Plan de Transformación de la Universidad de La Rioja, el encuentro está coordinado por Javier Martín Arista y Raquel Vea Escarza.

El objetivo de esta actividad es vincular a expertos investigadores y docentes de universidades internacionales que trabajan activamente en lingüística computacional, procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial para compartir enfoques en torno a ellas y crear una red de contactos que permita abrir líneas de trabajo conjunto en un futuro.

El encuentro 'La Rioja Connection' se alinea con los ejes vertebradores del proyecto de Economía Digital del Lenguaje, que se resumen en las diversas aplicaciones de PLN a tareas de comprensión, interpretación y generación de lenguaje, los avances de la IA en el ámbito lingüístico, la oferta de formación universitaria especializada que capacite a profesionales en este campo, así como de actividades, eventos y cursos que pongan en contacto a estudiantes, egresados, profesorado universitario, empresas, entidades colaboradoras y expertos en PLN e IA aplicados al lenguaje.

La jornada (íntegramente en inglés) será de libre acceso hasta completar aforo y también podrá seguirse en streaming.