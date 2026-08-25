La Rioja declara el 'nivel 1' (amarillo) por altas temperaturas en la ribera del Ebro para este miércoles

Archivo - Ola de calor, hidratación, hidratarse, beber agua - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / FERENC CEGLEDI

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha declarado el 'nivel 1' (amarillo) por altas temperaturas en la ribera del Ebro para este miércoles, 26 de agosto, por temperaturas máximas de hasta 35,7 grados.

En concreto, este nivel se activa de acuerdo con el 'Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la comunidad autónoma de La Rioja' de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados.

Con ello se deben poner en marcha las actuaciones pertinentes según los protocolos establecidos.