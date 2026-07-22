La Rioja declara el nivel '3' (rojo) hasta el viernes en la ribera del Ebro por altas temperaturas

Chico bebiendo agua en una fuente - EUROPA PRESS

LOGROÑO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja declara el nivel '3' (rojo) en la ribera del Ebro por altas temperaturas hasta el viernes, 24 de julio, de acuerdo con el Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja, recogido por SOS RIOJA.

En concreto, la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados declara dicho nivel para los días 22, 23 y 24 de julio. Para este miércoles se esperan temperaturas de hasta 38,7 grados, para mañana jueves 38,4 grados y para el viernes, 24 de julio, 40,2 grados.