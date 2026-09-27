Archivo - Una persona se protege de la lluvia con paraguas - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará este domingo por la tarde en riesgo amarillo por lluvias y tormentas, de acuerdo con el Plan Nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA) de la AEMET.

En concreto, el aviso por lluvias permanecerá activo desde las 18,00 horas hasta el final de la jornada. Se prevé una precipitación acumulada de 15 mm en una hora. El aviso hace referencia a la parte más occidental.

En el caso de las tormentas también estará vigente en el mismo horario. El aviso es más probable también en la parte más occidental de la comunidad. Probable granizo.