La Rioja esperará a Sectorial de Ceuta para conocer propuesta sobre menores migrantes y recalca "no son solo números"

La consejera de Salud pide ampliar la visión del problema y "mirar a una política migratoria que pase por acuerdos con el resto de Europa"

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, ha asegurado que La Rioja "dirá siempre que sí" a lo que "podamos hacer" en relación a la acogida de menores migrantes y pide esperar a la Sectorial de Ceuta para "conocer la propuesta que aún no conocemos". Aún así -reconoce- "no se trata de un reparto numérico, sino de personas. Nos debemos centrar en el problema global".

María Martín ha respondido así a preguntas de los periodistas tras informar en una rueda de prensa de un importante avance de Rioja Salud al captar la mayor financiación externa de su historia, 3,3 millones de euros del Carlos III, para la Unidad de Ensayos Clínicos con medicamentos innovadores contra el cáncer.

"DESDE EL PRINCIPIO HEMOS DICHO LO MISMO"

La consejera de Salud ha querido incidir en que el Gobierno de La Rioja "desde el principio, siempre hemos dicho lo mismo. En todas las Conferencias Sectoriales, La Rioja ha dicho que sí a toda propuesta sensata y de sentido común que se ha trabajado. No así como ocurrió en el año 2022 -con el Gobierno de la socialista Concha Andreu- que se dijo que no. Esto también hay que señalarlo para poner las cosas en su punto".

Además, "se le ha dicho a Canarias que nos poníamos a su disposición para ayudarles en toda la tramitación, que sabemos que es muy complicada porque Canarias tiene un problema y es que está muy congestionada". A día de hoy -reconoce- "falta que vengan a La Rioja los cuatro menores que nos correspondían del año 2023 y los cuatro de 2024".

"NO TENEMOS TEXTO NI HEMOS SIDO INFORMADOS DE ACUERDOS"

Martín también se ha querido referir en su intervención sobre los nuevos acuerdos de los que, a día de hoy, "nosotros no tenemos el texto, ni hemos sido informados de esos acuerdos". Por ello "hay que centrarse en lo importante, en la Sectorial que nos convocarán a mediados de febrero en Ceuta y ahí se discutirá ese convenio".

"También sabemos que Canarias está trabajando con el Gobierno de España en esta tramitación y, por otro lado, con País Vasco con quienes han llegado a un acuerdo". Pero sobre este último -recalca- "es un convenio bilateral entre dos ccaa. Como es lógico, dos comunidades autónomas no pueden imponer al resto de comunidades un acuerdo que hayan llegado ellas dos".

Así las cosas "nosotros lo que primero haremos será ver cuál es la propuesta, qué puede recibir cada comunidad autónoma" pero "esto no se trata de un reparto numérico sino que estamos hablando de personas".

"AMPLIAR LA VISIÓN DEL PROBLEMA"

Ante ello, explica, "lo importante es no sólo focalizar en ese reparto de números, sino ampliar la visión a dónde está el problema. El problema está en unas zonas del mundo donde familias que no tienen nada están dando lo que no tienen para mandar a niños a otro país en manos de mafias. Esos niños llegan a un territorio en el que está habiendo problemas y que todos debemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades".

Como ha informado, "La Rioja, si por algo se ha distinguido siempre, es por su solidaridad. Y a los datos me remito, todo lo que se ha dicho que podíamos acoger y que nos han ofrecido, hemos dicho que sí. Pero creo que el problema, y creo que además es responsabilidad de todos, está en empezar a ver el problema en todo el conjunto".

ACUERDOS CON EL RESTO DE EUROPA

La consejera de Salud también considera importante "mirar a una política migratoria que pasa por acuerdos con el resto de Europa. Todo eso es lo que hay que ver, no sólo un reparto o un número.

En La Rioja "estamos avanzando. Lo que no se puede es decir que sí a algo que no puedes hacer, pero vamos a decir siempre que sí a lo que podemos hacer y, de hecho, lo que hemos hecho en cuanto hemos visto el problema es empezar a adquirir más recursos para poder acoger a los menores de los que tengamos capacidad".

"Siempre con responsabilidad, siempre sabiendo que no sólo estamos hablando de infraestructuras, sino que también estamos hablando de profesionales que les ayuden en su formación y les den apoyo emocional... a estos niños. No es hablar de un reparto es hablar del problema concreto y dar solución a estos niños de forma digna y responsable y solidaria", ha finalizado.