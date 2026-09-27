La Rioja gestiona 541 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos durante el año 2025 - FUNDACIÓN ECOLEC

LOGROÑO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ecolec, organización sin ánimo de lucro orientada al reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), ha gestionado en La Rioja 541 toneladas de estos residuos durante 2025. Lo que supone una recogida por habitante de 8,33 kilos.

Para Luis Moreno, director general de Fundación ECOLEC, este resultado "es el mejor indicador de la respuesta responsable de la ciudadanía riojana, que ha asumido el reciclaje de dispositivos electrónicos como un hábito clave para proteger nuestro entorno natural".

Según Naciones Unidas, la generación de desechos electrónicos en el mundo aumenta cinco veces más rápido que su reciclaje. En 2022 se batió un récord de 62 millones de toneladas de RAEE, cifra que llenarían 1,55 millones de camiones de 40 toneladas, según el informe The Global E-Waste Monitor 2024.

La generación de estos residuos crece cada año 2,6 millones de toneladas, por lo que en 2030 la generación total será de hasta 82 millones de toneladas.

"Sobran los motivos que demuestran por qué la correcta gestión de los RAEE es crucial. Un claro ejemplo es que un solo frigorífico mal procesado libera a la atmósfera emisiones contaminantes comparables a las de un vehículo tras recorrer 15.000 kilómetros", ha advertido Luis Moreno.

Asimismo, ha subrayado que "las repercusiones de desechar de forma inadecuada nuestros dispositivos electrónicos golpean con especial dureza a aquellas regiones donde la extracción de recursos para su fabricación genera graves conflictos sociales".

Todos los equipos tecnológicos de nuestro uso cotidiano están capacitados para reincorporarse al ciclo productivo. En este sentido, la ciudadanía desempeña un rol determinante para asegurar una recogida adecuada que facilite la reutilización de los componentes o, en su defecto, un tratamiento de descontaminación limpio y comprometido con la preservación del entorno.