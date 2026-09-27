La Ruleta de la Suerte repartirá el 3 de octubre 5.000 euros en vales por el Día del Comercio en la Calle en Calahorra

Ruleta de la Suerte el 3 de octubre por el Día del Comercio en la Calle en Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado, 3 de octubre, la Ruleta de la Suerte volverá a repartir 82 vales con un valor total de 5.000 euros en el Día del Comercio en la Calle. Será a partir de las 16 horas y hasta agotar todos los premios.

"Este año hemos querido hacer coincidir la Ruleta de la Suerte con el Día del Comercio en la Calle para multiplicar el efecto de ambas iniciativas. General Gallarza será durante toda la tarde un gran escaparate del comercio calagurritano, combinando actividad en la calle, participación y oportunidades para nuestros comerciantes.", ha valorado la concejala de Comercio, Raquel Moral.

La Ruleta de la Suerte estará instalada en la calle General Gallarza. Hasta ahí tendrán que acercarse todas las personas que quieran probar suerte y hayan comprado en los comercios locales participantes en esta acción comercial entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre.

El número de tiradas dependerá de la cuantía del tique de compra. Una tirada si el importe es de 10 euros, pero si asciende a más de 100 euros le corresponderán cinco tiradas.

Por compras por valor de entre 11 y 30 euros serán dos tiradas, entre 31 y 60 euros se hará girar la ruleta tres veces y si el tique es por importe de entre 61 y 100 euros las tiradas serán cuatro.

La Ruleta de la Suerte entregará 2 vales de 500 euros, 10 vales de 100 euros, 20 vales por valor de 50 euros y 50 vales de 20 euros. Los afortunados que consigan uno de estos vales deberán canjearlos hasta el 10 de octubre en los comercios participantes en esta campaña de dinamización comercial.

Los establecimientos comerciales que colaboran con esta actividad lucen en sus escaparates un cartel distintivo de la Ruleta de la Suerte.

Esta acción está incluida en el Plan de dinamización y de apoyo al comercio local, que promueve el Ayuntamiento de Calahorra con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (Ader) y las asociaciones de comerciantes locales.