SAE alerta de la caída sobre una trabajadora de una placa del techo del Centro de Salud Mental de Albelda - SAE

LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería SAE ha alertado este miércoles de la caída sobre una trabajadora de una placa del techo del Centro de Salud Mental de Albelda.

Como dice el sindicato en un comunicado, "en menos de tres días tenemos que volver a lamentar las consecuencias de la falta de mantenimiento de los sistemas de climatización del Centro de Salud Mental Albelda".

Así, recuerdan que "el pasado domingo ya denunciamos que se había desprendido parte del techo de una habitación mientras descansaba uno de los pacientes, y hoy debemos denunciar el desprendimiento de otra placa, que, en esta ocasión, ha caído sobre una trabajadora del servicio de limpieza".

Afortunadamente, "no tenemos que lamentar daños físicos, pero el temor a que esto vuelva a ocurrir y realmente tenga consecuencias graves para los profesionales o los pacientes es una constante".

"Esta situación -aseguran- es consecuencia de la dejadez por parte de la Dirección Gerencia en el cumplimiento de sus funciones, cuyo objetivo principal es garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de profesionales y usuarios".

Desde el SAE "ya denunciamos el año pasado la falta de mantenimiento de los sistemas de climatización, cuyo mal funcionamiento está generando temperaturas de hasta 35º en algunas de las estancias del centro".

A esta situación, "ya de por sí grave, pues estamos hablando de pacientes cuya vulnerabilidad aumenta con las altas temperaturas, se suma ahora el desprendimiento de las placas del techo por la condensación de humedad debido a que el sistema de aire acondicionado no evacúa correctamente".

En palabras de Tamara López Sevilla, responsable de SAE en La Rioja, "no entendemos la actitud negligente de la dirección: son conscientes del problema por las denuncias que hemos emitido y contamos con informes positivos de Riesgos Laborales en este sentido, sin embargo, continúan sin arreglar los sistemas de climatización, incumpliendo así el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril".

Una norma, apunta, "por la que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: "en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas".

"Esperamos que estos inadmisibles incidentes les hagan reaccionar y adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad física y mental de pacientes y profesionales, por quienes deben velar en el desempeño de su trabajo", finaliza López Sevilla.