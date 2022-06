La secretaria de Estado de Digitalización afirma que "aspiramos a que en 5 años la economía digital alcance 40% del PIB"

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

"España tiene todo a favor para convertirse en referente de la transformación digital. Tenemos por primera vez los recursos, dedicamos casi un tercio de los fondos Next Generación. Estamos ante la oportunidad histórica de que España se sitúe al frente de un proceso digital sin precedentes", ha indicado Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en el I Foro de Transformación Digital de La Rioja, organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Cadena SER de La Rioja, celebrado hoy en el Auditorio de UNIR.

"Aspiramos a que en cinco años el peso de la economía digital alcance el 40 por ciento del PIB", ha añadido Artigas, que se ha referido al proceso de transformación digital como "la mejor protección contra el desempleo. Una herramienta para generar beneficios dentro y fuera de nuestras fronteras".

Ha intervenido a través de videoconferencia en el I Foro de Transformación Digital de La Rioja, que ha congregado a expertos de ámbito nacional y regional para ahondar en los desafíos que presenta la transformación digital para las empresas.

"Este foro tiene el objetivo primordial reflexionar y transmitir la necesidad de que las pymes de La Rioja acometan de la manera más adecuada posible su transformación digital. Conocer cómo la tecnología digital puede hacer que logren sus objetivos puede ser la mejor manera de que esas organizaciones cumplan con su labor social", ha señalado el rector de UNIR, José María Vazquez García-Peñuela.

Por su parte el director de la Cadena Ser de La Rioja, Alberto Aparicio, ha destacado que el objetivo de este foro es "ayudar a las empresas, instituciones, asociaciones y particulares. Como medio de comunicación, tenemos vocación de servicio, la obligación de escuchar a nuestra gente e intentar dar respuesta a sus inquietudes a través de programas y eventos como la transformación digital".

PREVER EL ÉXITO O FRACASO ACADÉMICO

La primera mesa de debate, 'Sin digitalización no hay futuro* ni presente', ha reunido a Margarita Villegas, directora de Innovación de UNIR; Ana Ormaechea, chief digital officer de Radio en Prisa Media; y Andrés Pazos, senior business development manager de Alexa en Amazon España.

Villegas ha comenzado hablando de la importancia que tiene para UNIR el éxito de los alumnos. A este fin, ha explicado, "estamos desarrollando diversos programas piloto con Inteligencia Artificial, por ejemplo para calcular las probabilidades de fracaso del alumno, lo que hace que los tutores puedan estar pendientes y reforzar su atención en este punto".

Ormaechea ha puesto igualmente el acento en la velocidad de los cambios: "El 20 por ciento del consumo de radio ya se produce a través de los altavoces inteligentes. Tuvieron que pasar más de 20 años para que la gente usara transistores. En menos de 9 años, el 50 por ciento de la población ya escucha la radio con el móvil; y en menos de 5 años, los altavoces inteligentes ya alcanzan el 50 por ciento de la población. La velocidad es la clave".

Andrés Pazos, por su parte, ha proporcionado algunos datos sobre el uso de Alexa: "En 2021, hubo un crecimiento en España del 90 por ciento respecto al año anterior. Uno de los servicios estrella es la música, que incluye radio. El año pasado se consumieron más de 229 millones de horas de música a través de Alexa".

Carlos Prieto, director del Centro de Transformación Digital de La Rioja (CTD) de UNIR, ha explicado cómo llevar a cabo con éxito este proceso de digitalización de las pymes: "Primero, necesitamos saber dónde estamos y a dónde queremos llegar; segundo, hay que invertir en formación y concienciación de nuestros colaboradores; y tercero, debemos cambiar la forma de trabajar e incorporar conocimientos acerca de posicionamiento online o de logística para el comercio online".

FALTA DE FORMACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

A continuación se ha celebrado la mesa redonda 'Ciberseguridad, cibertranquilos', en la que los expertos Ricardo Sanz, director de unidad de negocio de Ciberseguridad en Evolutio; Jorge Tomé, director de Seguridad en Prisa; y Cristina Muñoz-Aycuens, directora de Forensic en Grant Thornton y profesora de UNIR.

"Sin una visión integral de la ciberseguridad no es posible avanzar en este objetivo de la transformación digital. Es imprescindible, entre otras cosas, saber cuáles son nuestros datos y cómo protegerlos. También poder responder de forma diligente y entrenada. Y, cómo no, la formación, el factor humano sigue siendo el principal hándicap en la protección de las empresas", ha comentado Sanz.

"La ciberseguridad en las compañías se deja casi siempre para cuando ha ocurrido algo, en especial en el caso de las pymes -ha agregado Muñoz-Aycuens-, cuando lo más importante en una respuesta es la inmediatez. Falta mucha inversión en concienciación y sobre todo falta formación de los empleados".

Tomé ha hecho hincapié en las principales necesidades en materia de ciberseguridad para las organizaciones. "Hoy en día ninguna empresa se puede permitir no tener procesos de doble autenticación", indicó resaltó la relevancia de concienciar respecto a la protección de datos: "Un problema en la protección de la información sensible puede ser más complicado de gestionar que un ransomware".

EXCLUSIÓN DIGITAL DE LOS MAYORES

La mesa redonda 'Digitalización social' ha contado con la intervención de Carlos San Juan, impulsor de la plataforma 'Soy mayor, pero no idiota', por la que acaba de recibir el Premio al Ciudadano Europeo 2022. "Los mayores hemos emergido mediáticamente con mucha fuerza y esta fuerza está para quedarse. El proceso de digitalización es fundamental, pero que no se olvide que muchos mayores no van a poder acceder y es preciso responder a esta exclusión digital", ha reclamado.

David Luquin, director general para el Avance Digital del Gobierno de La Rioja; Félix Alonso, director general de Formación Profesional Integridad del Gobierno de La Rioja; y Daniel Osés, presidente de la Federación de Municipios de La Rioja, ha coincidido en que la Administración tiene que encabezar el proceso de transformación digital que se reclama a las organizaciones.

Javier Galiana, director ejecutivo de UNIR, ha cerrado la jornada matinal señalando el compromiso que UNIR mantiene con el fomento de la competitividad de La Rioja a través de su apoyo a la investigación. "Somos una de las tres grandes universidades online en investigación en España. Si esto no lo revirtiéramos hacia nuestra región, sería una pérdida de competitividad".

Galiana ha apuntado algunas de las líneas de trabajo en este sentido, como el apoyo a la investigación aplicada que se lleva a cabo desde las Cátedras; la capacitación de los profesionales; la elaboración de informes, como los recientes sobre emprendimiento o la situación de las pymes, impulsados desde la Universidad; o la participación en proyectos de transformación de la comunidad autónoma. "El compromiso de UNIR con la comunidad se mantiene", ha concluido en director ejecutivo de UNIR.

En su jornada vespertina, el Foro aborda la mesa 'Transformación y transferencia' que contará con José Luis Pancorbo, presidente de la Agrupación Empresarial Innovadora del Sector TIC de La Rioja (AERTIC); Elisa Madorrán, gerente de Ramón Óptica; Fernando Bozalongo, CEO de Hunty; y Tamara Antona, directora de la OTRI de UNIR.

Luis Alonso, gerente de la Agencia de Desarrollo Económica de La Rioja (ADER), explicará las ayudas a la digitalización para las organizaciones.

Finalmente, en la mesa 'Digitalización como factor competitivo', participarán Igor Fonseca, secretario General de ARAG-ASAJA; José Ignacio Barriobero, director de I+D del Centro Tecnológico Alimentario (Ctic-Cita); Javier Cortés, director de I+D+i del Centro Tecnológico del Calzado (CTCR); y Eduardo Mirpuri Merino, Responsable de Investigación en el CIBIR.